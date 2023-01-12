Сын звезды 'Красной шапочки' Яны Поплавской отправился убивать украинцев на войну: актриса прокомментировала

Российская актриса Яна Поплавская, известная прежде всего по роли Красной Шапочки в одноименном советском фильме, рассказала, что ее сын Клим уже отправился воевать в Украину. До этого оккупант несколько месяцев проходил обучение в Чечне.

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Заядлая путинистка, которая с 2014 года активно поддерживает террористическую политику Кремля по отношению к Украине, заверила, что очень гордится наследником. Соответствующие слова Поплавской опубликовали в пропагандистском издании mk.ru.

Однако Клим на передовой будет не только убивать мирное население Украины, пытаясь захватить территории независимого государства, но и снимать об этом всем кино.

"Сын прошел обучение в Гудермесе, сам экипировался, сам работает, снимает. Я его люблю, уважаю и горжусь им. Но он же мне практически ничего не говорит. Кроме слов: "Мам, я люблю, все хорошо, все нормально", я от него других слов не слышала", – говорит актриса.

Кроме того, Поплавская уже и сама собралась в Донецкую область. Говорит, что не спит днями и ночами – собирает для захватчиков, насильников и варваров помощь.

"Мы спим по три-четыре часа, собирая и закупая грузы, вкладываем свои деньги. Я, правда, не зарабатываю по несколько миллионов. Заработала бы – отдала бы. У меня сейчас собран огромный груз, и я сама поеду в Донбасс", – выдала одиозная путинистка в комментарии kp.ru.

Напомним, еще в 2017 году Поплавская публично обвинила Украину в "убийстве мирного населения Донбасса". В частности, актриса назвала украинцев "уродами и тварями", "прицельно стреляющими по жилым домам".

Как писал OBOZREVATEL ранее, певица Наташа Королева родом из Киева заявила, что готова отправить своего мужа-стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) воевать против родного народа. Подробнее об этом – читайте в материале.

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