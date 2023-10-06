Звезда 'Кавказской пленницы' Наталья Варлей выдала порцию абсурда о Донбассе: я видела все своими глазами!

Известная советская актриса Наталья Варлей, которую украинцы любили благодаря ролям в фильмах "Кавказская пленница" и "Вий", выдала порцию абсурда об оккупированном Донбассе. Пропагандистка якобы встретила каких-то мифических "российских украинцев", которых 8 лет "лупили".

Об этом она рассказала в интервью одному из российских YouTube-каналов. Еще с 2014 года актриса ездила с оккупантами любоваться тем, что они натворили в Донецке (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Впервые приехав на украинскую оккупированную землю, Варлей отвезли в Дебальцево, чтобы выдать военные преступления РФ за украинские. Звезда прошлась по городу и якобы нашла какие-то подтверждения кремлевской лжи, которые "видела своими глазами".

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По словам россиянки, в Донецке она встретила девушку, готовую умереть за Россию, потому что ее якобы в 2014 году "заставляли разговаривать на мове".

Пропагандистка прекрасно отдает себе отчет, что Россия развязала геноцид в Украине, но упорно ищет причины оправдать войну. Чтобы сделать это, Варлей прибегает к откровенной лжи.

"А то, что 8 лет они лупили сограждан, но при этом русских. Резать русню – так у них маленькие дети говорят. Это воспитывается с детства и это страшно", – выдала россиянка.

Кто такие эти мифические "российские сограждане украинцев", Варлей не объяснила. Вместо этого она встала на защиту террористов, которые убивают, пытают, насилуют и терроризируют людей в чужой стране.

Как писал OBOZREVATEL, звезда "Кавказской пленницы" только в конце лета этого года раскрыла свою позицию по поводу войны в Украине. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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