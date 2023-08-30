Звезда 'Кавказской пленницы' и 'Вия' Наталья Варлей впервые высказалась на тему войны России против Украины

Известная советская актриса Наталья Варлей прославилась благодаря фильмам "Кавказская пленница" и "Вий", за которые ее любила и украинская публика. Однако в 2014 году звезда поддержала аннексию Крыма, став приспешницей Кремля. После полномасштабного вторжения ситуация не изменилась, хотя до недавних пор позиция артистки оставалась неизвестной.

Видео дня

Однако теперь в пропагандистских росСМИ распространили цитату Варлей, которая стала ее первым высказыванием на тему полномасштабной войны РФ против Украины. Нина из "Кавказской пленницы" подтвердила свой статус путинистки.

Артистка выдала: "Я уверена в победе добра над злом и разума – над безумием".

Очевидно, добром и разумом Варлей считает оккупацию территорий независимого государства, убийство гражданских, включая детей, ракетные атаки на когда-то мирные города и многие другие зверства российских захватчиков и всего путинского режима.

Комментарий от Варлей прозвучал во время участие в открытом российском кинофестивале "Волгоградский факел".

Напомним, как мы уже отмечали выше, в 2014-м Варлей обрадовалась аннексии Крыма и публично поддержала действия Кремля, за что в 2015-м ей запретили въезд на территорию Украины. Можно было не сомневаться, что после 24 февраля актриса осталась верной путинскому режиму, однако она выбрала молчаливую позицию. Теперь же она, пускай и завуалировано, но пожелала победы родной стране-террористке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, звезда советского кино Ивар Калныньш выразил уверенность, что России не удастся оккупировать Украину и выиграть в войне. Он заявил, что уровень лжи, который льется из пропагандистских СМИ и ртов чиновников, загадил весь мир. Подробнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-каналеObozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!