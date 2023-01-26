Бедняков продал футболку с автографом Пеле: сколько денег удалось выручить для детей, пострадавших от российской ракеты в Днепре

Телеведущий Андрей Бедняков продал на аукционе футболку с автографом короля футбола Пеле. Он устроил продажу для помощи детям, пострадавшим во время ракетной атаки России в Днепре 14 января.

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К вырученной сумме артист добавил еще личные средства, которые уже отправил адресатам. Отчет Бедняков опубликовал в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Об аукционе ведущий объявил 18 января, а уже сегодня, 26 января, он отчитался – удалось собрать более 200 тысяч гривен.

Во время розыгрыша за футболку неравнодушные к горю детей в Днепре поклонники Пеле пожертвовали более 150 тысяч гривен. Еще 50 тысяч Бедняков добавил от себя.

"На благотворительном аукционе футболки с автографом Пеле мы собрали 150 800 гривен. Как и обещал в прямом эфире, я добавил своих 50 тысяч в общую сумму. Сегодня перечислил 200 тысяч для детей, потерявших родителей во время того ракетного теракта", – написал Бедняков .

Он поблагодарил всех, кто участвовал в благотворительном розыгрыше и показал транзакции с суммами и именами.

Чтобы стать участником аукциона, нужно было внести взнос в размере 500 гривен. Ведущий 18 января подчеркнул, что он подарит футболку тому, кто сделает самый большой донат.

Как писал OBOZREVATEL ранее, "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко поделилась, что ее роскошный национальный костюм "Воин света", который модель демонстрировала на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", послужит в пользу ВСУ. Его крылья продали на аукционе за немаленькую сумму, которая поможет реабилитации защитников.

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