''Когда опускаются руки, такие люди заставляют верить'': звезда сериала ''Игра престолов'' посетит Украину

Знаменитый ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный ролью Джоффри Баратеона в телесериале "Игра престолов" в скором времени приедет в Украину. Селебрити признался, что он не может быть равнодушным к чужой беде, потому пообещал заглянуть в нашу страну не с пустыми руками.

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О визите мировой знаменитости сообщила украинский режиссер Катя Чепура в Facebook. Она отметила – из-за незнания английского ей было страшно списываться с Глисом, особенно, когда девушка считает себя ярой фанаткой ирландца. Однако оказалось, что у Екатерины и Джека есть общий друг, который и поспособствовал их диалогу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я не знаю английский, поэтому довольно стремно было начинать общение с Джеком, особенно учитывая, что я из круга его величайших фанов. Как режиссер, я восхищалась тем, насколько круто он сыграл отвратительного короля Джоффри, позже, я поняла, что все значительно круче, ведь в жизни Джек полная противоположность своему персонажу", – написала Чепура.

Режиссер продолжила – Глисон будет в Украине три-четыре дня. Она восхитилась актером, подчеркнув, что человек, который не имеет никакого отношения к нашей стране, решил поддержать украинцев в такое сложное для нас время. Кроме того, звезда пообещал привезти пикап для ВСУ.

"Но мой пост о том, насколько это круто, что человек, который к Украине не имеет никакого отношения, решил приехать сюда и поддержать нас. В дни, когда опускаются руки, такие люди заставляют верить в то, что мы не сами в борьбе с мордором и Украина волнует еще кого-то кроме нас с вами... Только что узнала, что Джек не просто едет в Украину, он еще и гонит пикап для ВСУ вместе с друзьями", – обрадовала Екатерина.

Недавно OBOZREVATEL писал, что французский режиссер, сценарист и актер Мишель Хазанавичус прибыл в Украину. Обладателя "Оскара" заметили на железнодорожном вокзале в столице. Возможно, он станет новым амбассадором UNITED24.

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