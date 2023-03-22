Звезда фильмов ''Перед рассветом'' и ''Общество мертвых поэтов'' Итан Хоук поблагодарил украинцев за ''право жить в мире'': вы боретесь за всех нас

Известный американский актер и режиссер Итан Хоук, которого зрители знают по ролям в культовых фильмах "Перед рассветом", "Общество мертвых поэтов" и других, обратился к народу Украины. Он поблагодарил украинцев за то, что сегодня они борются не только за собственную свободу и независимость, но и за общие ценности всего демократического мира.

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Видеообращение звезды было обнародовано в Telegram-канале фандрейзинговой платформы United24. Кинематографист подчеркнул, что весь мир восторгается несокрушимостью украинцев в этой войне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Прямо сейчас я мирно сижу у себя в доме в Нью-Йорке. Это привилегия, которая не должна быть чем-то сложным. Но в ваш дом вторглись. И я хочу, чтобы вы знали: весь мир с восторгом наблюдает за вашим мужеством, честью, силой", – произнес Хоук.

"Вы боретесь за всех нас – за право жить в мире. Очень благодарен вам за это! Мы молимся о вас каждый день. Пускай помогает вам Господь", – добавил номинант на премии "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Тони".

Отметим, актер выражает свою солидарность с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения. Вместе с другими мировыми звездами он участвовал во флешмобе от United24 к годовщине войны. Тогда более 30 знаменитостей записали слова поддержки украинцам.

Хоук произнес: "Мы будем поддерживать вас столько, сколько понадобится. И мы надеемся на скорейшую победу и мир".

Напомним, ранее валлийский актёр и певец, получивший широкую известность благодаря роли лучника Барда во второй и третьей частях трилогии Питера Джексона "Хоббит", а также фильмам "Дракула", "Красавица и чудовище" и многим другим, Люк Эванс записал вдохновляющее обращение к украинскому народу. В своей трогательной и мощной речи он заверил, что поддерживал и будет поддерживать украинцев, которые борются за свою независимость, столкнувшись с "ужасной и бессмысленной" войной.

Также OBOZREVATEL сообщали, что оскароносный американский режиссер Мартин Скорсезе записал мотивационную речь для украинцев. В ней кинематографист отметил мужественность и стойкость народа Украины.

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