''Сила духа проведет вас сквозь тьму'': режиссер Мартин Скорсезе обратился к украинцам с мощной речью. Видео

Мировые знаменитости с первого дня войны поддерживают Украину. Они перечисляют деньги на нужды ВСУ, создают центры беженцев, мотивируют людей не впадать в депрессию и бороться до последнего. На фоне теракта в Днепре 14 января и крушения вертолета с руководством МВД, оскароносный американский режиссер Мартин Скорсезе записал мотивационную речь для украинцев.

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Государственная организация UNITED24 опубликовала на своей странице видео от Скорсезе, лучшими работами которого считаются "Остров проклятых", "Подпольная империя", "Отступники". 80-летняя знаменитость отметил мужественность и стойкость Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мои дорогие украинцы, сограждане мира, меня зовут Мартин Скорсезе и я присылаю это сообщение, чтобы просто сказать, что вы не одиноки. Мы восхищаемся вашим мужеством, настойчивостью, стойкостью и необычайной, удивительной решительностью перед лицом этого варварства, этого невыразимого варварства", – начал свою речь селебрити.

Скорзесе сравнил силу духа украинского народа со светом, который должен нас провести сквозь тьму и преступления Российской Федерации. Он подчеркнул, наша стойкость – это свет всего мира.

"В этот момент ваш дух, сила вашего духа как свет. Это свет всего мира. И я молюсь, чтобы оно было достаточно ярким, чтобы провести вас сквозь эту тьму", – поддержал бесстрашных украинцев звезда. Пользователи Instagram поблагодарили американца за веру и приятные слова.

Мартин Скорсезе родился 17 ноября 1942 года в Нью-Йорке. Его фильмам присуща жестокость, а в кинематографических кругах он известен как мастер гангстерских лент. Немалое влияние на режиссера оказали картины Кинга Видора, Джона Хьюстона, Майкла Пауэлла. Селебрити предпочитает не менять создателей своих проектов, постоянно работает с Робертом Де Ниро, Леонардо Ди Каприо и монтажером Тельмой Скунмейкер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица Монеточка на своем концерте выступила в поддержку Украины и свободной Беларуси. Она произнесла со сцены слова "Слава Україні", а также положила на пол российский флаг, который держала во время выступления.