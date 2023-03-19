Звезда ''Дракулы'' и ''Хоббита'' Люк Эванс записал вдохновляющее обращение к украинцам: вы наши братья и сестры. Видео

Популярный валлийский актёр и певец, получивший широкую известность благодаря роли лучника Барда во второй и третьей части трилогии Питера Джексона "Хоббит", а также фильмам "Дракула", "Красавица и чудовище" и многим другим, Люк Эванс записал вдохновляющее обращение к украинскому народу. В своей трогательной и мощной речи он заверил, что поддерживал и будет поддерживать украинцев, которые борются за свою независимость, столкнувшись с "ужасной и бессмысленной" войной.

Видео дня

Эванс с первых дней широкомасштабного вторжения демонстрирует свою солидарность с украинским народом. Его обращение, которое было обнародовано в Telegram-канале фандрейзинговой платформы United24, стало еще одним тому подтверждением (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы).

"С болью и отчаянием я наблюдал за тем, что вам всем пришлось пережить в прошлом году. Вы наши братья и сестры. И хотя я далеко, я хочу, чтобы вы знали, что я поддерживаю всех вас. Я, как и вы, хочу, чтобы эта ужасная и бессмысленная война закончилась. Вы не сами. Мы о вас не забыли. Мир о вас не забыл. И все мы стоим бок о бок – с надеждой, что этому придет конец", – начал актер.

Звезда поблагодарил украинцев за демонстрацию всему миру настоящей силы, единства и солидарности.

Эванс добавил: "Я не могу представить, каково это – вынужденно покидать свой дом, посреди зимы, с вещами за спиной, с детьми и домашними животными. Это разрывает мне сердце. Пожалуйста, держитесь и знайте, что мы рядом, и молимся, чтобы это кончилось. Силы вам и любви".

Ранее OBOZREVATEL писал, что оскароносный американский режиссер Мартин Скорсезе записал мотивационную речь для украинцев. Кинематографист отметил мужественность и стойкость народа Украины.

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