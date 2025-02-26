Звезда фильма 'Слуга народа' рассказала о неожиданном звонке от Зеленского уже после окончания съемок

Народная артистка Украины Тамара Яценко, снимавшаяся в двух картинах с Владимиром Зеленским, в то время известным актером и продюсером, а ныне президентом Украины, поделилась своими впечатлениями от совместной работы. В частности, артистка призналась, что была искренне удивлена, когда получила неожиданный звонок от помощницы Зеленского уже по окончании работы.

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Об этом Тамара Яценко рассказала в интервью OBOZ.UA. С Владимиром Зеленским актриса снималась в фильмах "Я, ты, он, она", а также в одной из частей "Слуги народа", где тот сыграл главную роль.

"Что могу сказать о нем? Прекрасный актер, прекрасный организатор и прекрасный человек, – вспоминает актриса съемки с Зеленским. – Когда мы работали над одной из общих картин, так получилось, что съемочный процесс сильно затянулся. Нас всех попросили задержаться на ночную смену. Говорю: "Хорошо, лучше остаться, чем потом искать "окно" в графике, чтобы доделать". О дополнительных деньгах речь не шла, мы даже не говорили об этом. Но с утра мне позвонила помощница Зеленского: "Владимир Александрович сказал, чтобы за эту ночную съемку вам заплатили двойной гонорар".

Ранее OBOZ.UA писал, что артист Сергей Калантай, снимавшийся в "Слуге народа" вместе с Владимиром Зеленским, рассказал подробности со съемочной площадки фильма. Сергей Калантай сыграл в телекартине главу МВФ Отто Адельвайнштайнера.

"Я слышал версии, что история фильма была задумана давно, чтобы Зеленский стал президентом – такие слухи ходили, – признался Калантай. – Не знаю, правда это или нет. Могу сказать лишь, что имел на съемочной площадке хорошего коллегу и прекрасного организатора. "Слуга народа" был сделан очень искренне. По материальному обеспечению картина полностью соответствовала европейскому уровню".

Полное интервью с Тамарой Яценко читайте на OBOZ.UA здесь.

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