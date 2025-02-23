'Я его послала, не знаю, где и смелость взялась!' Тамара Яценко – о домогательствах в театре, жизни в России и младшем на 10 лет муже

Народная артистка Украины Тамара Яценко – одна из самых известных исполнительниц роли Прони Прокоповны в спектакле по пьесе Старицкого "За двумя зайцами". Сыграла эту роль более 700 раз на сцене столичного Молодого театра, где прослужила более 40 лет.

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Актриса снялась также в более чем 70 кинороботах, а также в свое время имела огромную популярность благодаря телепрограмме "Шоу долгоносиков". Сейчас продолжает играть на сцене в антрепризных представлениях. Звонок ОBOZ.UA застал артистку во Львове, куда приехала с гастрольными выступлениями.

– Тамара, чем будете радовать львовских зрителей?

– Это спектакль "Бейби Бум", где играю с Владимиром Горянским, Сергеем Калантаем и другими актерами. Очень хорошая работа у нас получилась. И тема интересная – о семье, детях. Вроде и комедия, но история на сегодняшний день очень актуальна, потому что не секрет, что многие семьи из-за войны распадаются. Эту постановку мы сыграли вчера. Мои все уехали, а я осталась, потому что у меня еще один спектакль "Любовь по-французски" с Евгением Паперным, Дмитрием Лаленковым.

Я люблю работать и охотно отзываюсь, когда приглашают. Вот в январе мы не играли – получились этакие новогодние каникулы. А в феврале снова начались поездки. Мне нравится вот такой график: поработала – немного отдохнула, чтобы набраться новых сил. Актеры должны выходить свеженькими к зрителю. Он не должен чувствовать нашу усталость, потому что это энергетически передается. Поэтому, если понимаешь, что выдохся, не стоит работать. Мне хватает передышки пару дней, и снова в путь.

– Этот заработок позволяет вам вести комфортную жизнь или просто можно жить?

– Если больше, то оно лучше (смеется). Но меня все устраивает. Относительно комфортной жизни, я по гороскопу Львица, родилась на большой религиозный праздник – Яблочный Спас. Мне все время близкие люди напоминают: "Тамара, включи звезду наконец!" Мол, неправильно себя веду – деликатная, ничего не требую. Включи звезду! А я никак до сих пор не могу этого сделать, если честно. Я очень много лет работала в Молодом театре, сейчас с удовольствием играю в антрепризных представлениях. Поездки, гастроли – мне нравится такая жизнь.

– Как известно, недавно разгорелся скандал вокруг руководителя театра Андрея Билоуса, обвиненного в харасменте и домагательствах. Как вы к этому всему относитесь?

– Я там уже не работаю, но знаю, что мнения внутри театра разделились. Есть немало тех, кто его защищает. Как мне видится, он действительно хороший режиссер, прекрасный хозяйственник. До его прихода многое нуждалось в порядке и он с этим справился. Что касается обвинений, мне кажется, что будет правильно делать выводы, когда обнародуют результаты расследования соответствующих органов.

Сталкивалась ли я лично с чем-то подобным на протяжении творческой жизни? Да, у меня есть несколько историй. После окончания театральной студии при театре Франко получила направление в Ивано-Франковский драмтеатр. Прошла прослушивание, меня приняли, сразу предложили роль, поселили в гостинице. И где буквально на третий день ко мне в номер вечером пришел пьяный директор этого театра. И начал, скажем так, грубо ухаживать. Ну, я его послала, не знаю, где та смелость и взялась, потому что мне было в то время всего 20 лет.

А потом думаю: не будет мне здесь жизни. И этой же ночью – на вокзал, благо, он находился рядом. Даже чемодан бросила в номере, так он там и остался. Билетов в кассе не было, меня подхватили проводники, ехала в Киев на третьей полке. Из театра впоследствии звонили по телефону, потому что успели меня оформить, говорю: нет, не буду работать, извините. Интересно, что недавно у меня были гастроли в Ивано-Франковске, проходившие в том театре. Гендиректор Ростислав Держипольский пригласил пообщаться. И я рассказала ему свою историю. Он был очень удивлен, потому что, как оказалось, даже не знаю, что я там работала. Ну, конечно, потому что это было всего три дня (улыбается).

А до этого была еще одна история, когда мне было лет 16. Я мечтала об актерской профессии, хотела получить какой-то опыт в этом и отправилась на пробы в так называемый народный театр при Министерстве внутренних дел. Я даже до сих пор помню фамилию того руководителя, который тоже пытался за мной "поухаживать". Тот театр тоже оставила.

– Как так получилось, что получать высшее театральное образование вы поехали в Москву?

– Когда я поступала в Киеве в Карпенко-Карого, мне сказали, что у меня нет абсолютно никаких актерских данных (смеется). Еще помню, на экзамене меня попросили что-нибудь почитать, я начала декламировать "Катерину" Шевченко. А там такие слова: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі – чужі люде, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, і жартуючи кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине".

И тут меня остановили: "Мы вам не рекомендуем читать это произведение". Я удивлена: "Почему?" "Ну, вы понимаете, – отвечает приемная комиссия. – Все-таки, россияне не только наши соседи, но и старшие братья". "Это же Шевченко". – "Шевченко тоже мог ошибаться". В вуз меня не приняли, но потом взяли в студию при Театре Франко. А когда проходила пробы в Молодой театр (тогда он назывался Молодежным), мне сказали, что этого образования недостаточно, нужно высшее. И я уехала в Москву.

Решила поступать в ГИТИС, на экзамене читала монолог Прони Прокоповны. В перерыве ко мне подошли и сказали: вы засчитаны. После первого экзамена, представляете? В моей группе учились в основном русские, и отношение к украинцам (а нас было трое) поначалу наблюдалось несколько пренебрежительным. Ну, старшие братья же (смеется). А потом, когда пошли практические занятия, начались этюды, они присели. Мне не раз советовали педагоги: "Сходите на прослушивание к Галине Волчек (художественная руководительница московского театра "Современник". – Ред.), она вас заберет". У меня даже мысли такого не было. Я вычеркивала дни в календарике, не могла дождаться, когда вернусь домой. Знала, что если и стану звездой, то только в Украине.

– Как вспоминаете страшный день 24 февраля 2022 года?

– Мне позвонил муж племянницы: "Тетя Тома, война началась". А я спросонья думаю: снится мне это или что? "Собирайтесь, – продолжает. – Мы заедем за вами через 15 минут". Я отказалась категорично. А через дней 20 меня уговорили меня родственники побыть немного в Ржищеве, под Киевом. Однако очень скоро вернулась домой. И с тех пор здесь. Во время воздушных тревог к метро (живу на Оболони, недалеко от станции "Героев Днепра") с мужем не бегаем, я все время молюсь – очень верю в то, что это помогает.

– Ваш муж, актер Олег Коваленко, в свое время пробовал строить артистическую карьеру в России. Тоже вычеркивал дни в календарике?

– Он семь лет жил там – зарабатывал деньги. Честно говоря, я сама его туда отправила, потому что в Киеве не было работы совсем. Но когда шутила, мол, как ты там живешь среди алкоголиков, даже спорил, доказывал, что те алкоголики не хуже наших (смеется). Вроде бы, у нас тоже хватает их. Сейчас его мнение кардинально изменилось. Говорит: ненавижу.

Я тоже ни с кем оттуда не общаюсь. Лет 15 назад пригласили меня на встречу выпускников, поехала. Встретились с педагогами, а потом нам организовали ужин в одном из ресторанов. Так несколько сокурсников подошли, чтобы попросить у меня деньги. Мы же все складывались. И я за них заплатила.

– А они вам потом вернули средства?

– Да нет, это же росияне! Еще вспоминаю, когда жили в студенческом общежитии, мне родители из Киева на поезде все время передавали сумки с продуктами – просто неподъемные. Я распаковывала, щедро делилась. А когда соседкам какое-то варенье из дома передавали, они его ныкали, не угощали. Эта гниль – она у них сидит уже давно. А еще наглая беспардонность. Поставишь кипятильник в кружку, чтобы вскипятить воду для чая, а через минуту там уже чьи бигуди "варятся".

У нас есть в России родственники со стороны невестки, жены моего брата. Они родились и выросли здесь, а со временем переехали. Невестка звонила по телефону в начале вторжения, и началось: "Зачем вы уничтожали Донбасс?" С тех пор родственничать с ними перестали. Тем временем война забрала моего брата. Он очень переживал из-за всех трагических событий, все время сидел в новостях – сердце не выдержало, хотя даже 70 лет не было. Сейчас езжу на гастроли с его дочерью – она тоже актриса.

– У вас с мужем немалая разница в возрасте – он младше на десять лет. Это как-то ощущается?

– Ну, вроде нет. Хотя я ему сразу сказала: "Если найдешь младшую и лучшую, то просто скажи мне". Я не из тех женщин, которые будут насильно держать возле себя. Но он до сих пор держится (смеется). Первого апреля исполнится 25 лет, как мы вместе. За это время, вы знаете, всякое бывало. Мы оба – очень эмоциональные. Я иногда даже шучу: не нужно и врага, чтобы узнать свои недостатки. Олег очень прямолинеен, прямо в лоб мне что-то лепит. А с другой стороны, он правду говорит. Потому я уже научилась воспринимать все это спокойно.

– Когда вы начали совместную жизнь, вам было 44 года, мужу – 34. Вы думали о совместных детях?

– Когда была молодая, моего папу родственники часто спрашивали: "Как там Тамара? Замуж вышла или нет? А отец отвечал: "Вышла!" "А кто избранник?" – спрашивали. Он отвечал: "У нее муж – театр". И это верно: вот так я видела свою жизнь. Искусство на первом месте, все остальное – второстепенное. Я никогда не была официально замужем. И меня это устраивает, штамп в паспорте – ну зачем? Как будто какой-то ярлычок прицепить – такая перспектива. Женщины почему-то очень цепляются за это замужество. По-моему, это лишь формальность.

А Олега мне просто Боженька послал. Я выступала на концерте, а он туда пришел как зритель. Мы встретились прямо на улице. Я вышла за костюмом, он проходил мимо. Это были просто секунды – чуть-чуть в сторону, вперед или назад – и мы бы не увиделись. Говорит: "Давайте я вам помогу". Познакомились. Но на тот вечер это все. Снова встретились где-то только через два года. Тогда он сказал: "А вот сегодня я вас уже не отпущу!" Я тогда уже на Оболони жила, приехал в гости, а потом придумал, что последний поезд метро уехал без него. Так и остался. С первого апреля мы уже столько лет вместе.

Он никогда не заводил со мной разговора о детях – вот абсолютно этого не было. К нашим отношениям успел жениться и развестись. Это был юношеский брак – с одноклассницей. Они вместе прожили всего полгода. Когда поняли, что не пара, решили не морочить друг другу голову. Детей завести, разумеется, не успели.

– Кроме годовщины брака с мужем, в этом году у вас планируется еще одна дата – юбилей. Как будете праздновать?

– Я очень не люблю пышных празднований. Последний фуршет, который организовала – творческая встреча в Доме актера. Мне тогда исполнилось 45 лет. После выступления накрыла стол для коллег. Очень старалась, помогал брат. Помню, сумел достать даже шикарных перепелов к столу. Всего было достаточно, но остались недовольны гости. Людей было много, за всем не уследишь. А я не люблю, когда люди кислятся, какую-то вину чувствую в душе от этого. И с тех пор для себя поняла: такие празднования – не мое. Поэтому предварительно планируем тихий юбилей в кругу родных.

– Как вспоминаете многолетнюю работу в телепрограмме "Шоу долгоносиков", где были единственной женщиной в мужском коллективе актеров?

– Конечно, эта программа принесла мне огромную узнаваемость, однако были и проблемы: какое-то время после "Долгоносиков" мне было трудно доказывать режиссерам, что могу быть другой. Один так прямо и сказал: "Если бы видел вас только в "Долгоносиках", никогда бы не взял на роль!". Общаюсь ли с бывшими коллегами по телешоу? Очень часто с Виктором Андриенко переписываемся. Я даже снялась у него в фильме. Более того, время от времени в моем пространстве поднимается вопрос о возобновлении программы – есть такие мысли. Один продюсер предложил сделать это в формате гастрольных представлений. Я ответила: "Главный у нас Витя Андриенко – ему предложите". Я не знаю, обращался ли.

– Кроме театральных ролей, у вас немало их и в кино. В свое время снимались в двух картинах c нынешним президентом Владимиром Зеленским.

– Что могу сказать о нем? Прекрасный актер, прекрасный организатор и прекрасный человек. Вспоминаю, когда мы работали над одной из общих картин, так случилось, что съемочный процесс затянулся. Нас всех попросили задержаться на ночную смену. Говорю: "Хорошо, лучше остаться, чем потом искать "окно" в графике, чтобы доделать". О дополнительных деньгах речь не шла, мы даже не говорили об этом. Но с утра мне позвонила помощница Зеленского: "Владимир Александрович сказал, чтобы за эту ночную съемку вам заплатили двойной гонорар".

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