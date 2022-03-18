Звезда "Дизель шоу" Крутоголов записал ответное видео для Шварценеггера и указал на его ошибку

Украинский комедийный артист Егор Крутоголов опроверг слова актера и американского политика Арнольда Шварценеггера. Он исправил его ошибку, поскольку "Терминатор" сказал, что советский тяжелоатлет Юрий Власов – россиянин, но он на самом деле украинского происхождения и родился в Донецкой области.

Крутоголов записал видеообращение к кинозвезде на английском и опубликовал его на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Украинский актер также поблагодарил Железного Арни за поддержку украинцев.

"Дорогой Арнольд Шварценеггер, спасибо за поддержку Украины и за вашу замечательную речь. Однако вы ошиблись в одном аспекте, назвав своего кумира Юрия Власова – россиянином, но он украинец. Советский бодибилдер родился в городе Макеевка Донецкой области в 1935 году", – обратился Крутоголов к Шварценеггеру.

Видео дня

Ранее артист "Дизель шоу" опубликовал видео голливудского актера, в котором он обращался к россиянам, а его украинский подписчики указали, что в речи Шварца есть неточность.

Напомним, что Шварценеггер рассказал правду о вторжении России в Украину . Он заявил, что РФ начала войну против мирных украинцев. Также Кремль пытается скрыть правду от россиян, называя жестокую агрессию "спецоперацией по денацификации". Культурист обратился не только к русскому народу, но и лично к Путину, призывая диктатора остановить войну.

Ранее OBOZREVATEL писал, кто из мировых звезд поддержал Украину и осудил Путина. Верховная Рада опубликовала список всемирно известных знаменитостей, которые осудили агрессию РФ.

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