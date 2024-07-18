Звезда американского 'Мастер Шефа' найдена мертвой: 49-летняя женщина была одним из лучших поваров США

Известная американская шеф-повар Наоми Померой погибла во время семейного отдыха на реке Вилламетт. Звезда "Мастер Шефа" ушла из жизни 13 июля изз-за инцидента на тюбинге, катании по воде на надувном круге.

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Причиной смертельного случая стала большая ветвь, через которую опрокинулись отдыхающие, пишет CNN. Тело женщины, погибшей в возрасте 49 лет, удалось обнаружить через четыре дня после катастрофы.

По словам офиса шерифа округа Бентон, четыре человека, среди которых была Наоми Померой, ее муж и дочь, решили попробовать экстремальный вид отдыха, объединив три круга для тюбинга и доску для гребли между собой. Во время быстрого передвижения по водам Вилламетт конструкция зацепилась за обнаженную ветку, что привело к аварии. Членам семьи американской шеф-повара удалось выжить, поскольку они, в отличие от звезды, были одеты в спасительные жилеты.

Сразу после инцидента спасатели обыскали дно реки, используя гидролокаторы, подводные камеры и дроны, однако тело утопленницы найти не удалось. Погибшую Наоми Померой заметили туристы, сплавлявшиеся на каноэ 17 июля, пишет People. В округе Бентона сообщили, что жертву обнаружили на неглубоком участке коренной породы у середины реки Вилламетт.

49-летняя Наоми Померой была признана лучшим шеф-куваром на северо-западе Тихого океана и удостоена премией Джеймса Бирда.

"Какая потеря. Наоми была не просто отличным шеф-поваром и предпринимателем, но и удивительным человеком. Ее влияние вышло далеко за пределы Портленда, помогая утвердить наше лидерство и репутацию в сфере питания. Нам ее будет очень не хватать", – прокомментировал инцидент представитель. штата Орегон Эрл Блюменауэр.

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