'Зрители до сих пор пишут: как ты могла?' Дарья Федина – о хейте из-за сериала 'Поймать Кайдаша', неприятии Киева и своей семье

Актриса Дарья Федина сыграла одну из главных ролей в сериале "Поймать Кайдаша" в 17 лет. Она только поступила в столичный театральный университет им. Карпенко-Карого. В кинокартине Дарья исполнила роль Мелашки – жены Лаврина, младшего сына Кайдашей. Сейчас артистка живет во Львове, работает в театре, снимается в кино.

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Мы встретились с Дарьей Фединой в Киеве, во время премьерного показа детективной ленты "Дом за стеклом", где актриса сыграла одну из главных ролей. В интервью OBOZ.UA артистка вспомнила вместе с нами съемки в "Кайдашах", призналась, общается ли с актерами популярного сериала, а также впервые приоткрыла завесу над своей личной жизнью.

– Дарья, хочу вам признаться, что на сегодняшней премьере чувствуется какая-то очень особая атмосфера – теплая, уютная и очень творческая. Особое внимание привлекает режиссер картины Тарас Дронь. Он настолько озабочен событием, что пытается (и ему это удается!) охватить своим вниманием все и всех. Вот в эту минуту он с кем-то разговаривал в первом ряду зрительного зала, а через мгновение – уже в десятом кого-то обнимает.

– Вот такой, какого вы его видите на презентации, он и есть в жизни. Полон энергии, которой заряжает всех вокруг. С Тарасом работать очень интересно. Иногда в работе как бывает: сняли, все хорошо, давайте немного передохнем. А у Тараса так не бывает, он просто энергетическая бомба на съемочной площадке (смеется). Не дает никому загрустить, впасть в меланхолию. Я почувствовала эти искры еще при знакомстве: он не рассказывал, а зажигал своим сценарием. Было прекрасно! Сразу заразилась этим горением.

– Особенность картины "Дом за стеклом" еще и в том, что она снята на кинопленку, чего сейчас практически не делают, потому что это очень непросто технологически.

– С современными технологиями, конечно, можно достичь различных эффектов, но пленка дополняет картину, как мне кажется, какой-то легкостью. Ну, и само знание, что ты с этим работаешь, прибавляет больше художественного веса работе – больше заморачивались, узнавали, больше вложили. Я предполагаю, что если бы мы не знали, что это снято на пленку, то вряд ли почувствовали бы разницу. Но хорошо, что говорят, мы присматриваемся, смакуем разницу.

– На премьеру вы приехали из Львова, где проживаете после окончания столичного вуза. Вы никогда не хотели остаться в Киеве?

– Нет, я поехала сюда учиться, как мне говорили, в самый лучший театральный вуз страны. А поскольку мне хотелось этой профессии, то, конечно, послушалась совета. Однако у меня никогда не было цели жить в Киеве, работать здесь. Львов мне ближе, я знала, что обязательно вернусь домой. В конце концов так и сложилось – я начала работать в родном городе сразу после выпуска.

– Как вас приняла когда-то столица?

– Первое мое взаимодействие с Киевом происходило в большинстве через русскую языковую среду и людей. Поэтому, конечно, это и стало первым моим впечатлением. Вот видно, что это, наверное, очень и повлияло на мое своего рода неприятие Киева. И какая-то боль во мне осталась и по сей день.

– Актер Иван Шаран рассказывал нам в интервью, что, приехав впервые с мамой в Киев в своем детстве, решил, что попал за границу, потому что никогда до тех пор не слышал русского, а здесь он был на каждом шагу.

– Что-то в этом есть однозначно, соглашаюсь с Иваном. Русского было много не только на улицах, но и в вузе – от учившихся, от преподававших. Некоторые предметы почему-то по умолчанию начитывались по-русски. Все воспринимают это как должное, но я никогда не общалась на этом языке, я его не знаю. В какой-то момент – это уже было, наверное, на третьем курсе – я набралась смелости и начала просить, чтобы все-таки пары велись на украинском. Ну, как минимум, потому что я не понимаю. Где-то были кратковременные успехи, где-то – нет. К качеству образования в университете Карпенко-Карого и к самому вузу у меня есть немало вопросов, если говорить откровенно.

Хотя стоит признаться, что я очень мало помню обучение. Потому что оно как-то все забылось и из-за большой войны, и, наверное, потому, что хотелось отвлечься абсолютно от того опыта. Упоминаются иногда какие-то бытовые вещи. К примеру, я познакомилась в общежитии с клопами, тараканами. Конечно, время от времени туда вызывали какие-то службы, обрабатывавшие территорию. Но этого было совершенно недостаточно, потому что проблема была гораздо глубже. Можно такую аналогию проецировать на весь университет, в принципе.

– Верите ли вы, что сейчас, когда вокруг вуза поднялось столько шума, что-нибудь решится к лучшему?

– Если бы не большая война, то сказала бы однозначно: да. Но изменения требуют очень много ресурсов, сил, времени, с этим сейчас проблемы. Это как с теми тараканами – нужно гораздо глубже погрузиться в проблемы. Однако надеюсь, что все-таки этот пожар не погаснет.

Я очень благодарна студенткам, которые громко заговорили о происходящем в стенах этого вуза (речь идет о скандале с преподавателем Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого и художественным руководителем Молодого театра Андреем Билоусом, которого недавно обвинили в сексуальных домогательствах. После служебной проверки в университете его отстранили от работы. – Ред.). Я их абсолютно поддерживаю и поощряю всех жертв, подвергавшихся психологическому и сексуальному насилию, не молчать. Говорить об этом если не открыто, то есть анонимная форма. Это очень важно. Маховик запустился, его нужно раскручивать, чтобы эта ситуация не сошла с рук виновным.

– Во время вашей учебы вы слышали о чем-то подобном?

– Психологическое насилие – это, в принципе, об университете Карпенко (горько улыбается). О случаях сексуального насилия я не слышала, но мы понимаем, что если тебе не известно, то не значит, что этого нет. Билоуса лично я не знаю, он не преподавал у меня.

– Дарья, почему вы так мало рассказываете о себе на страницах соцсетей? Это очень несвойственно актерам.

– Возможно, потому, что я больше человек дела, чем слова (улыбается). Подавляющее большинство постов в моих соцсетях посвящены волонтерству. Собственно, для этого я их использую. Почему волонтерство меня так увлекло? Помогать армии – это обязанность, по-моему. Я пытаюсь его сейчас выполнять.

– Как вы вспоминаете 24 февраля 2022 года?

– Этот день стал началом необратимых процессов. Не знаю, дошла ли бы я до многих вещей так быстро, как это произошло, если бы не 24 февраля.

– Правду ли говорят, что сейчас стало труднее собирать средства?

– Да, бывает очень тяжело. Понятно, что это влияет на психоэмоциональное состояние. Порой уже не знаешь просто, куда еще постучаться, чтобы закрыть сбор. Однако все это логично – сборов стало больше, потому что потребностей стало больше. Меня пугает другое: то, что их не станет меньше. И не знаю уже, в какие бубны будем бить дальше. Потому что будет становиться труднее, это очевидно.

Как выхожу из ситуации сейчас? Поскольку я работаю в двух театрах (Львовском академическом театре имени Леся Курбаса и Национальном академическом драматическом театре им. М. Заньковецкой. – Ред.), то максимально привлекаю аудиторию. После каждого представления мы объявляем сбор. Но так как я там не единственный волонтер, иногда приходится становиться в очередь, иногда объявляем со сцены о двух сборах. Ищем разные решения. Очень хорошая вещь – дружеские банки, которые можно создать в поддержку сбора. Такая функция есть, например, в Монобанке. Достаточно перейти по ссылке, присоединиться к сбору, поставить цель, сколько собираешься собрать, и поделиться уже собственной ссылкой на сбор. Это очень помогает, потому что все-таки разделить крупную сумму на много маленьких и таким образом закрывать ее – легче.

– Расскажите, на что вы потратили свой гонорар за "Кайдашей"? Это была большая сумма?

– Ой, вы такое спрашиваете, это было давно! (Смеется.) Точно помню, что одним из первых моих расходов за гонорар была калимба (африканский музыкальный инструмент, состоящий из деревянной доски с прикрепленными металлическими зубчиками, идеально подходит для начинающих любителей музыки. – Ред.). Что-то отложилось. И еще вспоминаю, купила очень хорошую юбку в цветочек. Она жива до сих пор, правда, не так часто теперь ношу. Но очень люблю – у меня с ней связаны хорошие воспоминания. Материально это не дорогостоящая вещь, просто понравилась. Мои самые дорогие вещи – это время и люди. И сейчас у меня этого всего очень маленькое количество, хотелось бы побольше.

– Какие у вас отношения с актерами сериала? Вы созваниваетесь, видитесь?

– Я не из тех людей, которые любят разговаривать по телефону. Относительно отношений с актерами, мы не близки, но у меня есть сентимент к этим людям, и всегда он будет.

– Роль Мелашки в "Поймать Кайдаша" – это ваш дебют в кино. На время съемок вам было всего 17 лет. Григорий Бакланов, сыгравший в сериале вашего мужа, уже имел киноопыт. Он помогал вам в работе? Бакланов рассказывал нам в интервью, что первый ваш общий съемочный день был очень непростым, потому что это сразу была сцена с поцелуем.

– О да! (Смеется.) Было начало марта, холод собачий. У меня из носа текло. И я думаю: "Боже, это мой первый съемочный день в жизни, я должна еще и целоваться, а у меня под носом мокро. Как это вообще должно выглядеть?" Но с Гришей было очень комфортно работать. Он помогал, как и все актеры "Кайдашей". Возможно, даже не какими-то советами, как своей поддержкой. Я уже где-то вспоминала, что они меня окутали просто невероятной любовью. Я чувствовала себя в полной безопасности под их бережным крылом.

– Поклонники, пожалуй, часто спрашивают вас о продолжении кино. Вам бы хотелось, чтобы у сериала был еще один сезон?

– Нет. Я считаю, что это завершенная история, и в этом тоже ее ценность. А чем могло еще окончиться? А что, если бы тот поступил так, а та – по-другому? Именно этим он затрагивает очень – загадкой своей.

– Ваша героиня похожа на вас?

– Это в определенных проявлениях я, в других – совершенно нет. Мне кажется, что у большинства актеров так, поскольку мы все равно привносим в персонажей частицу себя. Но если брать в общем, это не я.

– В одном из интервью вы рассказывали, что, когда сериал вышел на экраны, произошло неожиданное: "Сначала все гордились мной, а потом, когда досмотрели до конца, спрашивали: "Как ты могла?" Просматривая комментарии в интернете, вам даже показалось, как рассказывали, что украинцы создали некий "клуб ненависти к Мелашке", потому что она бросила Лаврина.

– Зрители до сих пор мне пишут: как ты могла? Что сделала с бедным парнем? Мне действительно немного грустно от этого, даже не учитывая, что это далеко зашло, а в плане, что такую защиту имеет Лаврин, когда он тоже совершенно не святой по отношению к моей героине. Как она обманулась в этом браке? Было давление для того, чтобы у них произошел секс, так же? В результате чего произошло и все остальное: беременность, женитьба. Никто не подумал, что она, может, мечтала о чем-то другом. Например, иметь также какую-то карьеру, скажем, певческую. И в принципе, она не глупа, правда? Но поддалась на манипуляции человека, которого любила. Вот так и сложилось. И это действительно очень показательная история, и она гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Она о ценности самого себя.

Уверена, что эти отношения могли бы сложиться по-другому. Они могли бы, наконец, сохраниться, если бы герои умели общаться друг с другом. Если бы они больше говорили, а не манипулировали друг другом. И не было бы тогда таких внезапных, очень жестких, даже жестоких решений. Все решает разговор.

– Вы так эмоционально заступаетесь за Мелашку, будто это не вы сейчас говорите, а она.

– Я это так рассказываю, потому что у меня буквально недавно, возможно, месяц назад, произошла коммуникация похожего типа. И меня это задело. Сколько можно на нее набрасываться? Я в интернете уже даже не вступаю в дискуссии на этот счет, потому что на это нужно иметь очень большую выдержку.

– Дарина, расскажите о своей семье.

– У меня две сестры, один брат – мы с ними очень близки. Я старшая.

– Как семья реагирует на вашу популярность? Мама Тони Хижняк, которая в сериале сыграла старшую невестку, в разговоре с нами призналась, что смотрела "Поймать Кайдаша" раз пять, не меньше. И каждый раз, мол, какая-то из сцен открывается с новой стороны.

– Я действительно никогда не говорила со своими родителями о том, что они чувствовали, когда впервые смотрела "Кайдашей". Я знаю, что они очень гордятся мной, им нравится мое творчество. Надо будет спросить больше о Мелашке, потому что уже и мне интересно стало (улыбается).

– Мама Тони еще рассказывала, что к ней на работу иногда заглядывают люди совсем не по делам, а чтобы на маму Мотри из "Кайдашей" посмотреть.

– Я к такому, откровенно говоря, отношусь очень осторожно. Так как такое внимание к членам семьи артиста иногда переходит личные границы. Родные заслуживают того, чтобы откликаться на это внимание, только если действительно хотят публичности. Если нет, то не стоит.

– Готовясь к интервью, практически ничего не нашла в интернете о вашей личной жизни. Когда мы поинтересовались о личном у актрисы Кристины Федорак, она рассмеялась, мол, никто об этом не спрашивает, как-то все о работе. Благодаря этому вопросу мы узнали, что Кристина выходит замуж.

– Я не очень люблю говорить о своей личной жизни, потому это пространство и считается частным. Скажу коротко: я в отношениях.

– Дарья, несколько лет назад много говорили о том, что вы встречаетесь с актером и автором популярного YouTube-канала "Отряд киноманов" Виталием Гордиенко.

– Я не стану комментировать. Пусть этот вопрос останется без ответа, хорошо? (Улыбается.)

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