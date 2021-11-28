Знаменитые сироты: 5 звезд, которые выросли в детдомах. Фото

У звезд по-разному закаляется характер: кто-то в детстве страдал от издевательств, а кому-то пришлось пройти в детдоме "школу жизни". О последних и поговорим. Воспитанников интернатов испытания не сломали, а наоборот, сделали сильнее. Эти дети, как правило, взрослеют раньше сверстников, поскольку с детства видят жизнь как есть, без украшений.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о знаменитостях, которые доказали, что добиться успеха можно, опираясь на собственные силы и настойчивость.

У легенды мира моды была непростая судьба. Ее мама скончалась, когда Коко исполнилось 11 лет. После чего отец не хотел брать на себя воспитание сразу шестерых детей. Аргументировал это тем, что не был женат на их маме, поэтому заниматься малышами – не его прямая обязанность. Он отдал сыновей родственникам, а дочерей – в детдом при монастыре. Поскольку Коко осталась сиротой при живом отце, она до конца жизни не любила вспоминать о своем детстве.

Видео дня

Девочка ненавидела униформу, которую приходилось носить в интернате, поэтому мечтала вырасти и начать шить изысканную одежду для женщин. Со временем ей удалось не просто стать модельером, но и совершить переворот в мире моды – благодаря Шанель девушки уже не носят корсеты и смело надевают костюмы и маленькие черные платья.

Советский певец и лидер группы "Ласковый май" стал сиротой при живых родителях. Отец Шатунова покинул семью, а мама стала злоупотреблять алкоголем и уже не интересовалась развитием сына.

До 12 лет воспитанием Юрия занимались его родственники, но в конце концов он оказался в интернате. Там он нашел увлечение, которое потом полностью изменило его жизнь – пение. Со временем об уникальных вокальных данных артиста узнал весь СССР. Хитами стали песни "Белые розы", "Седая ночь" и "Детство".

Папа будущей звезды развелся с женой, когда сыну исполнился всего один год. В результате мать не хотела самостоятельно воспитывать Пирса и отдала его своим родителям. Через короткое время их не стало, поэтому мальчика дядя и тетя отправили в детдом при римско-католической церкви – в "Школу братьев Христа". Там часто "с воспитательной целью" практиковали телесные наказания и приучали детей к аскетизму во всем.

Такая судьба изрядно "закалила" характер Пирса, и, став взрослым, он решил кардинально изменить свою жизнь. Ему удалось покорить голливудский кинематограф. Самые успешные фильмы с его участием – "Искусственный интеллект. Доступ неограниченный", "Как похитить бриллиант", "Призрак", "Умри, но не сейчас". Чуть ли не в каждой киноленте актер получает главные роли.

Отец Мэрилин ушел от ее матери сразу после рождения дочери. Одно время мама воспитывала Монро, но психическое заболевание помешало качественно выполнять свои обязанности. Согласно решению врачей, мать отправили в психбольницу, а Мэрилин – в сиротский приют. Здесь будущей актрисе было несладко – над ней постоянно издевались.

В 16 лет Монро вышла замуж, чтобы никогда не возвращаться в детдом Со временем этот брак распался.

Настоящее имя артистки – Каролина Куек. Все свое детство она провела в детдоме. Отца звезда никогда не видела, поскольку он ушел из семьи, когда ее мама была беременна. Всего у женщины было трое детей – одна дочь и двое сыновей. Она не в состоянии была самостоятельно обеспечивать семью, поэтому всех отдала в интернат. Именно там Каролина начала проявлять артистизм – активно участвовала в песенных конкурсах.

В 1992 году на музыкальном фестивале Каролину заметил продюсер Юрий Фалеса, с которым она подписала контракт. С этого момента жизнь звезды изменилась.

Ранее OBOZREVATEL писал:

о звездах СССР, которые делали пластические операции;