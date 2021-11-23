Гурченко, Орлова и другие актрисы СССР, которые делали пластические операции. Фото

Подтяжка лица и блефаропластика (пластика век) – не новые методы для сохранения красоты и молодости. Они были популярны среди актрис еще в середине XX столетия.

Но во времена СССР пластических хирургов было очень мало, так что попасть к ним на прием было почти невозможно. Только самым богатым и известным женщинам Союза это удавалось. Читайте в материале OBOZREVATEL о бьюти-экспериментах актрис СССР.

Эту киноактрису называли советской Марлен Дитрих, поскольку у нее тоже были светлые волосы, высокие брови и похожий стиль в одежде. Такая внешность помогла Любови стать настоящим секс-символом СССР. На нее равнялись многие фанатки. В 60 лет Орлова обратилась к пластическому хирургу, чтобы сделать подтяжку лица, блефаропластику и другие омолаживающие процедуры.

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Нонна долго не хотела делать бьюти-операции. Но жизнь решила иначе: артистка вынуждена была лечь под операционный нож ради карьеры. В 1990 году погиб сын актрисы, что отразилось на ее психике и внешности. Нонна осознавала, что ей нужно было жить дальше, поэтому решила продолжать съемки в кино. Предложения от режиссеров не поступали, поскольку Мордюкова выглядела старше своего возраста.

В 65 лет звезда сделала подтяжку лица, которая сумела смягчить следы от длительной депрессии. В результате ей снова начали поступать приглашения с ролями.

Эта легендарная актриса СССР обожала бьюти-перевоплощения. Ее первая операция – ринопластика. Гурченко подкорректировала форму носа еще в 70-х годах. Дальше звезду было не остановить: она делала многочисленные подтяжки лица, блефаропластику, инъекции филлерами и ботоксом. Если посмотреть на фото артистки в начале карьерного пути и после оперативного вмешательства – может показаться, что это разные люди.

Актриса театра и кино тоже пыталась побороть первые признаки возрастных изменений. Из-за насыщенных графиков и постоянных стрессов Алла выглядела уставшей. Для того чтобы "освежить" внешность и сохранить четкий контур лица, она делала блефаропластику, а также круговую подтяжку лица и шеи.

Звезда киноленты "Кубанские казаки" тоже обращалась к пластическим хирургам. У Клары от природы была склонность к опущению верхних век (птоз). Врачи помогли избавиться от этой проблемы. Несмотря на возраст, зона вокруг глаз у актрисы выглядит довольно молодо. Дополнительно Лучко сделала лифтинг лица и шеи.

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