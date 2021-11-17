Керри, Спирс, Бэрримор: голливудские звезды, лежавшие в психушке. Фото

У артистов творческая профессия. Им часто приходится удивлять публику новым форматом музыки, изменением амплуа в кино или экспериментами во внешности. Все для того, чтобы "держать марку" – оставаться интересными для целевой аудитории. Это оказывает большое влияние на психику звезд и нередко приводит к нервным расстройствам.

И иногда сильные стрессы, разочарование и изнурительная работа приводят их в психбольницу. Узнайте в материале OBOZREVATEL, кому из звезд пришлось обращаться к психиатрам за помощью, чтобы вернуть ощущение внутренней гармонии.

В 2012 году звезда фильмов "300 спартанцев", "Голая правда" и "Гренландия" обратился за помощью в психбольницу. Он сообщил, что стал зависим от сильнодействующих успокаивающих средств, приобретенных для борьбы со стрессом. Специалисты помогли ему "слезть" с седативных и побороть тревожность.

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Американская киноактриса Бэрримор попала в психлечебницу в 13 лет. Туда ее отправила родная мать, поскольку дочь употребляла алкоголь и наркотики, пыталась совершить самоубийство и часто похищала машину мамы. Она проходила лечение в психиатрической больнице в течение полутора лет.

Певица Бритни стала пациенткой психбольницы после скандального развода с Кевином Федерлайном. У нее часто были нервные срывы, которые она пыталась "утихомирить" с помощью наркотиков. За день до реабилитации в клинике звезда подстриглась налысо. В результате Спирс лишили родительских прав. Опекунство передали экс-мужу.

Когда артисту исполнилось 16 лет, у него начались проблемы в семье, что отразилось на его сознании. Парень стал замкнутым, почти не общался с другими и даже пытался разбить голову о стену. Спустя какое-то время тревожность прошла.

Когда Керри повзрослел и стал звездой, – депрессия вернулась. В психушке поставили диагноз – сумасшествие. Выздороветь помогли специальные антидепрессанты.

Актер Шин попал в психиатрическую клинику после того, как полицейские обнаружили его в номере отеля полностью голым. Мужчина в неглиже разрушал все вокруг и кричал на сотрудников заведения, после чего его связали и увезли на реабилитацию. Позже он объяснил свои действия аллергической реакцией на лекарственное средство.

Актриса болеет клептоманией – патологическое желание украсть что-нибудь. Сейчас с этой проблемой помогает ей справиться психотерапевт. Ранее девушка проходила принудительное лечение в психушке.

Вайнону неоднократно замечали на камерах в бутиках и торговых центрах, где девушка срезала бирки и ценники, после чего воровала одежду. Это заболевание Райдер объясняет стрессами на работе и в личной жизни, а также частыми депрессиями.

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