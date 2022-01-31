Злату Огневич шокировал аэропорт в Ивано-Франковске: певица назвала его ужасным и показала видео

Украинская певица Злата Огневич была неприятно удивлена, когда прилетела в Международный аэропорт "Ивано-Франковск". Звезда спросила, когда помещение приведут в порядок и сделают его "человеческим".

Соответствующие видео 36-летняя знаменитость обнародовала в своем аккаунте в Instagram в формате сторис в понедельник, 31 января. В этот день она совершила путешествие из Киева на запад Украины (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"При всей моей любви к Ивано-Франковску – абсолютно ужасный аэропорт здесь", – написала артистка поверх кадров, сделанных после прилета.

Певица сказала, что ей очень жаль, что аэропорт до сих пор не отремонтировали. "У меня такой вопрос: когда сделают человеческий аэропорт в Ивано-Франковске?.. Это не должно быть так", – сказала Огневич.

Видео дня

Добавим, что звезда также рассказала подписчикам, что едва успела на свой рейс. Она прибыла всего за минуту до закрытия регистрации на полет.

Международный аэропорт "Ивано-Франковск" расположен за 4 км от центра города города, на улице Евгения Коновальца, 264а. Он является аэродромом совместного базирования ВВС Украины и гражданской авиации. Имеет одну взлетно-посадочную полосу с бетонным покрытием и один аэровокзальный терминал.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич (имя при рождении Инна Бордюг) – 36-летняя украинская певица, которая родилась в Мурманске (РФ). Была главной героиней шоу "Холостячка-2" (СТБ), но найти любовь на реалити так и не смогла. Представляла Украину на Евровидении в 2013 году, заняв в финале третье место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Огневич заявила: уже три года ее преследует неадекватный мужчина, который угрожает ей и ее семье. Главная героиня "Холостячки-2" назвала его фамилию – Лебедь. Исполнительница обратилась за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко.

После публичной огласки и заявления артистки в полицию за дело взялись правоохранители. "Звездному сталкеру" вручили подозрение и задержали его. Теперь украинцу грозит до двух лет лишения свободы. Певица же заявила, что подала прошение в суд о том, чтобы мужчине запретили приближаться к ней.

Выяснилось, что преследователя зовут Вадим Лебедь и он уже попадал в поле зрения СМИ. Еще в 2020 году мужчина согласился на разговор с журналисткой 1+1 и похвастался ей, что действительно угрожал известной артистке убийством.