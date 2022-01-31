Злату Огневич шокировал аэропорт в Ивано-Франковске: певица назвала его ужасным и показала видео

Дарья Дурова
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Злата Огневич

Украинская певица Злата Огневич была неприятно удивлена, когда прилетела в Международный аэропорт "Ивано-Франковск". Звезда спросила, когда помещение приведут в порядок и сделают его "человеческим".

Соответствующие видео 36-летняя знаменитость обнародовала в своем аккаунте в Instagram в формате сторис в понедельник, 31 января. В этот день она совершила путешествие из Киева на запад Украины (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"При всей моей любви к Ивано-Франковску – абсолютно ужасный аэропорт здесь", – написала артистка поверх кадров, сделанных после прилета.

Певица сказала, что ей очень жаль, что аэропорт до сих пор не отремонтировали. "У меня такой вопрос: когда сделают человеческий аэропорт в Ивано-Франковске?.. Это не должно быть так", – сказала Огневич.

Видео дня
Злата Огневич показала состояние ивано-франковского аэропорта

Добавим, что звезда также рассказала подписчикам, что едва успела на свой рейс. Она прибыла всего за минуту до закрытия регистрации на полет.

Злата Огневич едва не опоздала на самолет

Международный аэропорт "Ивано-Франковск" расположен за 4 км от центра города города, на улице Евгения Коновальца, 264а. Он является аэродромом совместного базирования ВВС Украины и гражданской авиации. Имеет одну взлетно-посадочную полосу с бетонным покрытием и один аэровокзальный терминал.

Ивано-франковский аэропорт на карте
Аэропорт в городе Ивано-Франковск

Коротко о знаменитости:

  • Злата Огневич (имя при рождении Инна Бордюг) – 36-летняя украинская певица, которая родилась в Мурманске (РФ). Была главной героиней шоу "Холостячка-2" (СТБ), но найти любовь на реалити так и не смогла. Представляла Украину на Евровидении в 2013 году, заняв в финале третье место.

Злата Огневич во втором сезоне "Холостячки"
Украинская артистка Злата Огневич

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Огневич заявила: уже три года ее преследует неадекватный мужчина, который угрожает ей и ее семье. Главная героиня "Холостячки-2" назвала его фамилию – Лебедь. Исполнительница обратилась за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко.

После публичной огласки и заявления артистки в полицию за дело взялись правоохранители. "Звездному сталкеру" вручили подозрение и задержали его. Теперь украинцу грозит до двух лет лишения свободы. Певица же заявила, что подала прошение в суд о том, чтобы мужчине запретили приближаться к ней.

Выяснилось, что преследователя зовут Вадим Лебедь и он уже попадал в поле зрения СМИ. Еще в 2020 году мужчина согласился на разговор с журналисткой 1+1 и похвастался ей, что действительно угрожал известной артистке убийством.

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