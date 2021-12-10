Вместе ли Огневич и Задворный: как проходит спецвыпуск 'Холостячка. Жизнь после проекта'

На телеканале СТБ стартовал спецвыпуск второго сезона романтического шоу "Холостячка". В нем зрители узнают, как изменилась жизнь главной героини реалити, певицы Златы Огневич после финала, вместе ли она со своим избранником Андреем Задворным, а также о судьбе остальных участников проекта.

Традиционно телезрителей у экранов и гостей в студии поприветствовал несменный ведущий шоу Григорий Решетник. OBOZREVATEL следит за самыми интересными и значимыми событиями спецвыпуска в формате онлайн-трансляции (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Отметим, как стало известно из Instagram-аккаунта Огневич, она предстанет перед поклонниками в коротком розовом платье с открытыми плечами от украинского бренда DOT.

Как проходит спецвыпуск шоу "Холостячка-2. Жизнь после проекта"

Среди экспертов в студии на этот раз присутствует актриса Наталка Денисенко, которая, по словам ведущего, является преданной поклонницей шоу.

Участник из Болгарии Васко Младенов поделился, что переезжает с родины в Украину. Он еще не нашел свою избранницу, однако открыт к предложениям и готов пойти на свое первое свидание после Златы. Еще один "заграничный жених", который проживает в Лондоне, Винченцо Дулепа также признался, что еще на нашел свою единственную и описал свою идеальную женщину – с сильной энергетикой.

Илья Закорецкий из Полтавы, который одним из первых покинул проект, рассказал, что решился на пеерезд в столицу. В родном городе у него осталась дочь и бизнес. Мужчина признался, что болезненно переживает расставание с ребенком.

Первым на диван к ведущему подсел Олег Плахотнюк. Он шокировал студию признанием: "Быть холостяком конечно хорошо, но вдвоем веселее. У меня есть девушка". Однако это не самое интересное. Избранницей мужчины стала его бывшая вторая жена. Теперь пара вместе воспитывает общего ребенка. Они уже успели посетить Италию. Позже к супругам присоединилась их маленькая дочка Ева.

"Это же твоя копия, Олег", – воскликнула Денисенко, увидев двухлетнюю девочку.

В эфире реалити бизнесмен сделал любимой официальное предложение стать его женой. Ответ был положительным.

Далее к Григорию присоединился 31-летний каскадер Павел Богда из Днепра. Он рассказал, что проект изменил его в лучшую сторону, поскольку ранее участник был не уверен в себе. Сейчас он планирует запуск своего бренда одежды. Помимо этого, Паша перестал есть мясо. Эксперты отметили, что мужчина заметно похорошел с психологической точки зрения.

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Напомним, в финале за сердце Златы боролось трое мужчин: 31-летний бизнесмен, который дважды был женат, Андрей Задворный, 38-летний предприниматель Дмитрий Шевченко и 30-летний "психолог с татуировками" в разводе Роман Свечкоренко. Холостячка выбрала первого.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг ) – 35-летняя украинская певица и телеведущая, которая выросла в Крыму. На "Евровидении-2013" выборола для Украины третье место.

Год была депутатом Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко. В ноябре-2015 самостоятельно решила сдать мандат.

Артистка признавалась, что в детстве была хулиганкой: она часто портила ремонт дома, резала вещи и даже грызла мамины туфли.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Злату Огневич жестко раскритиковали в сети за выбор Андрея Задворного в финале проекта. На знаменитость и ее избранника обрушились негатив и неприятные комментарии.