Жюри выбрало песню Go_A на Евровидение-2021 и нарвалось на критику

Представители Евровидения в Украине выбрали новую песню, с которой группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе в Роттердаме (Нидерланды). Однако сам трек поклонники услышат только в марте – и это многим не понравилось.

Как сообщается в посте "Суспільного мовлення" в Instagram, за этот год коллектив записал три песни, которые предложил в качестве конкурсных композиций. Из них члены жюри выбрали лучшую. Люди в комментариях к публикации возмутились тем, что отбор прошел "втихаря".

Слушатели Go_A раскритиковали организаторов, заявив, что надеялись услышать хотя бы фрагменты песен-претендентов.

"Это странно... Могли б хоть опубликовать фрагменты какие-то, чтобы видеть реакцию народа и хоть чуть прислушаться", "Тю, а где же открытый отбор между несколькими песнями? Пустые обещания", "А как же прерогатива мнения народа – разве не она в основе голосования? Народ избрал эту группу, полюбил. Что это за решение втихаря?" – написали люди.

Напомним, что в прошлом году группа Go_A победила в Национальном отборе с песней "Соловей", но из-за пандемии коронавируса Евровидение-2020 перенесли на весну 2021 года. Украина, как и большинство других стран, не стала менять своего представителя, но музыкантам пришлось написать новую песню – таковы правила конкурса.

Лучшую композицию из всех представленных группой Go_A выбирали такие члены жюри: Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта и члены правления Общественного вещания – Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка группы Go-A Екатерина Павленко рассказала о новой песне для Евровидения-2021