Журнал Time назвал лучшие фото 2021 года: какие снимки победили

Американский журнал Time определил 100 лучших фото-2021, демонстрирующих события этого года. Журналисты назвали 2021-й годом "невыполненных обещаний и незавершенных переходов".

"Да, мир снова начал двигаться, но недолго и редко вместе", – сказано в статье издания. OBOZREVATEL предлагает посмотреть на некоторые из снимков, которые журнал отметил как лучшие.

Медицинский центр LAC + USC в Лос-Анджелесе, 28 января. Мария Салинас Крус крикнула: "Лети высоко, любовь моя!" – на испанском языке, когда ее мужа Фелипе отключили от аппарата ИВЛ. Фелипе поступил в больницу 1 января, в его 48-й день рождения, после заражения COVID-19.

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Международный мост Пасо-дель-Норте в Сьюдад-Хуаресе. 28-летняя Вильма Ирис Пераза из Гондураса плачет рядом со своими двумя детьми, 5-летней Адрианой и 2-летним Эриком, после того, как ей пришлось вернуться в Мексику. Пераза планировала воссоединиться со своим мужем, который два года жил в Нэшвилле.

Гудиер, округ Марикопа в центральной части штата Аризона, США. 43-летний Джоди Маркиз смотрит на кресло, где 17 июня от жары умер его отчим Джон Рамер. С апреля по июль в Марикопе было подтверждено 47 смертей, связанных с аномально высокой температурой.

Вашингтон, США. Офицер полиции Капитолия Юджин Гудман противостоит сторонникам президента Дональда Трампа, которые вторглись туда 6 января, чтобы остановить подтверждение победы Джо Байдена на выборах. В ходе штурма государственного здания погибли пять человек, в том числе офицер, более 140 получили ранения.

Бейт-Ханун, Сектор Газа. Ребенок стоит в своей разрушенной квартире. В мае между Израилем и ХАМАСом началось очередное обострение – и самое крупное с 2014 года. Погибли 12 израильтян и более 250 палестинцев.

Греческий остров Эвия. Реакция 81-летней Ритсопи Панайоты, когда она понимает, что лесные пожары, вызванные самой сильной засухой в стране за последние три десятилетия, приближаются к ее дому.

Комплекс BioNTech в Марбурге. На фото – 11-минутный промежуток времени, заключительный этап производства вакцины против COVID-19. В это время технические специалисты фильтровали препарат перед перекачкой в ​​упаковки, готовые к отправке на предприятие по розливу и маркировке.

Штат Луизиана, США. Пальма, поврежденная ураганом Ида в Гальяно, 31 августа. Это один из самых мощных ураганов, которые когда-либо проходили Америке.

Виндзорский замок, Великобритания. Королева Елизавета II занимает свое место во время похорон мужа, принца Филиппа, в часовне Святого Георгия 17 апреля. Герцог Эдинбургский умер 9 апреля, за несколько месяцев до своего 100-летия.

Брат Джорджа Флойда, Филониза Флойд, посещает арт-инсталляцию протеста 1 апреля в США. Надгробия носят имя чернокожих американцев, убитых частными гражданами или полицейскими.

Как ранее писал OBOZREVATEL, фотография под названием "Ой!" выиграла премию "Comedy Wildlife Photography Awards". Снимок сделал фотограф Кен Дженсен из Блэкберна (Англия).