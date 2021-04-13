Журнал Playboy Ukraine открестился от скандальной фотосессии с голыми девушками в Дубае

В редакции украинской версии журнала Playboy заявили, что никакого отношения к скандальной фотосессии украинок в ОАЭ издание не имеет.

В соответствующем сообщении, которое опубликовано на официальном сайте Playboy Ukraine, говорится, что озвученная одной из участниц скандала информация не является достоверной (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Уважаемые коллеги, Playboy Ukraine не имеет никакого отношения к съемкам, фотографов не отправляли, моделей тоже. Все фотоработы для журнала происходят только после подписания документов между моделями, фотографами и ООО „Джентельмен Групп" – владельцем бренда Playboy в Украине", – написано в комментарии.

Кроме того, издание также оставило адрес электронной почты для того, чтобы сделать участницам "голой" фотосессии предложение "после которого они точно окажутся в Playboy".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.