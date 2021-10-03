'Живем у моря': Светлана Лобода похвасталась новым домом в Европе

38-летняя певица Светлана Лобода (LOBODA), которая недавно прокомментировала скандал с экс-продюсером Нателлой Крапивиной, призналась, где находится ее новый дом. Артистка отметила, что она живет в Европе.

Светлана рассказала для шоу "Зірковий шлях", которое выходит на ТРК "Украина", о традициях семьи. Певица также добавила, что ее новый дом находится на побережье моря.

"Мы сейчас живем в Европе у моря. Мы катаемся на квадроциклах, мы ездим на самокатах по набережным. Просыпаемся утром, завтракаем – все у моря. У нас есть уже какая-то такая новая традиция, которую мы соблюдаем", – рассказала Светлана.

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Стоит отметить, несмотря на то, что звездное семейство живет в Европе, 10-летняя дочь Лободы Евангелина пошла в пятый класс в Первую московскую гимназию.

В одной из программ певица заявляла, что Ева будет жить с бабушкой, а она будет прилетать навещать дочь. Также она отмечала, что Ева учит испанский язык.

К слову, учиться в вышеупомянутой гимназии обошлось артистке в миллион рублей в год или почти 365 тысяч гривен.

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода – певица, автор песен и ведущая. Родилась в 1982 году в Киеве. Является заслуженной артисткой Украины.

Начинала карьеру во время учебы в составе группы "Капучино". Участвовала в мюзиклах, один из которых, под названием "Экватор", принес ей популярность.

Состояла в группе "ВИА Гра", но вскоре ушла из коллектива и начала сольную карьеру. Первый клип сняла в 2004 году.

Состояла в отношениях с танцором Андреем Царем, от которого родила дочь. Также певице не раз приписывали разные романы, среди которых отношения с лидером рок-группы "Rammstein" Тиллем Линдерманом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Светлана Лобода в первый день октября выпустила новую песню под названием "Americano". Лирическая композиция посвящена воспоминаниям о любви.