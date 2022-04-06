Жириновский ненавидел женщин и считал, что они хуже Гитлера. Видео

Покойный российский политик Владимир Жириновский крайне отрицательно высказывался о женщинах, утверждая, что они "свели в могилу" больше мужчин, чем диктатор Адольф Гитлер. Депутат Госдумы РФ считал, что россиянки должны "сидеть дома, плакать, штопать и готовить".

По его словам, на такую позицию якобы повлияло детство в окружении теток, бабушек и сестер. С цитатами Жириновского, которые касались женщин, можно ознакомиться на сайте Сitaty (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При жизни политик утверждал, что в России существует одна большая проблема, "убивающая" мужчин – женщины, которые держат избранников "под каблуком".

"Русские женщины загнали в могилу десять миллионов мужчин. Этого Гитлер не сделал. Этого Ельцин не сделал. Все преступления в мире совершаются из-за женщин, все!" – говорил он в одном из интервью.

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Жириновского невыносимо раздражали представительницы прекрасного пола, которые громко говорили или выражали недовольство. Он считал, что любую женщину можно купить за деньги, статус или страх остаться одной с ребенком.

Владимир Вольфович был уверен в том, что его мнение разделяет все мужское население.

"К ним так относятся все мужчины мира. Вас до сих пор обманывают. Когда вам говорят, что любят, вам лгут все мужчины мира. Всегда лгут. Я один вам говорю правду на всю планету. Все мужчины вас ненавидят – женщин, потому что вы мешаете развиваться мужчине" – громко заявлял покойный.

Исходя из слов самого Жириновского, на подобные мысли его натолкнуло детство в окружении бабушек, сестер и теток, воспитавших в нем недоброжелательность к женщинам.

С ней в будущем столкнулась жена политика Галина Лебедева – вирусолог и кандидат биологических наук. Депутат публично заявлял, что избранницу интересуют только "шубы и сапоги", а ему безразличны ее "дуратские привычки".

"Конечно, она не счастлива со мной. Какое счастье? Я же ее игнорирую, все эти ее привычки дуратские. 30 лет в голове эта фраза: "Сапоги, шубы". Все, что ее интересует. Открой Пушкина. Сказка о рыбаке и рыбке . Вот ваше участие, всех женщин", – говорил Владимир Вольфович.

Отметим, что позиция женоненавистника отзывалась не только мужчинам из России, но и женской части населения. Под одним из видео его интервью в YouTube они поддержала покойного, подтвердив его слова.

"Уважаю. Правильно говорит", "Легендарные слова. Все точно", "Хотя это и правда, женщинам этого лучше не знать", "Никогда ни одна женщина не остановится. Мой подарил цветы, потом духи, потом серьги. Это навсегда в бабах" , – написали россияне

Как сообщал OBOZREVATEL, Жириновский скончался на 75-м году жизни. В последние месяцы он был в коме, которую вызвали осложнения от коронавируса.