Жила в нищете, пока отец зарабатывал миллионы: как выглядит дочь Джеки Чана, которую он выгнал из дома. Фото

Внебрачная дочь известного гонконгского актера Джеки Чана уже около 5 лет бродит по миру в нищете, пока звезда строит успешную карьеру и зарабатывает миллионы. В отношениях отца и дочери произошло много проблем, однако последней каплей стал каминг-аут Эты У Чжолинь.

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Попытка представить звездному отцу свою избранницу, канадскую модель Энди Отом закончилась тем, что он выгнал влюбленных из своего дома. OBOZREVATEL решил рассказать о трагической истории отношений в семье Эты и показать ее редкие фото (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Эта У Чжолинь родилась в 1999 году. В тот период актер был женат и уже воспитывал сына, но не устоял перед красотой победительницы конкурса красоты "Мисс Азия" по имени Элейн. Джеки Чан долго отрицал, что у него есть внебрачная дочь, однако со временем все же признал измену.

Впрочем, никакого участия в воспитании дочери он не принимал. Проблемы в семье, успешная карьера и искупление вины привели к тому, что юная Эта называла биологического отца "просто известным актером".

С годами отношения отца и дочери не улучшались. Он не давал ей денег, хотя обещал сделать это после наступления совершеннолетия. Точкой в их и без того непростых отношениях стал каминг-аут Эты, гремевший на таблоидах в 2017 году.

Подростком она часто попадала в поле зрения СМИ, потому что была проблемным ребенком. Эта даже пыталась покончить с собой. Однако и этот инцидент не растопил сердце Джеки Чана.

В 2018 году его дочь с избранницей заключили брак и на время стали бездомными. В своих видео Эта рассказывала, что влюбленным приходилось жить под мостом, а однажды их выселили из хостела из-за долгов.

На достойную жизнь супруги заработать не могут и обвиняют в проблемах с финансами "гомофобных родителей".

Последний раз 22-летнюю девушку видели в Канаде, где она стояла в очереди за едой для бездомных. Сейчас она не ведет соцсети, а отец редко дает комментарии по поводу своей дочери.

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