Живёт на две семьи и исчезла из соцсетей с началом войны: как выглядит дочь предательницы Лорак и чью позицию поддерживает

Дочь певицы-предательницы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу из-за полномасштабной войны оказалась в сложной ситуации. София Налчаджиоглу живет с родителями, имеющими совершенно разную позицию относительно российского терроризма в Украине.

Видео дня

Экс-возлюбленные иногда публикуют фотографии с подростком, поэтому можно увидеть, как она изменилась. OBOZREVATEL решил рассказать, что известно об 11-летней школьнице (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Свой Instagram София Налчаджиоглу перестала вести 23 февраля 22 года – за день до полномасштабного вторжения России в Украину. Очевидно, так она хотела не провоцировать украинцев и россиян на скандалы и обсуждения.

Однако страницы в соцсетях TikTok, Telegram и Like школьница недавно начала наполнять. В роликах, которые она снимает, как и у ее звездной мамы, нет ни слова о войне. Более того, София не рассекречивает свое местонахождение, а только делится, что иногда летает на отдых.

Она снимает видео под русские треки и просит подписчиков посоветовать ей ресурсы, где можно бесплатно и с русской озвучкой посмотреть сериалы. Судя по голосовым сообщениям школьницы, она планирует снимать влоги о своей жизни.

Мурат Налчаджиоглу сейчас встречается с украинкой Лилией, называет Украину "своим домом" и освещает правду о войне. С отцом София иногда ездит на отдых в Европу, если верить фотографиям.

К матери, Ани Лорак, подросток также прилетает в Испанию, где певица строит отношения с новым любимым. Предательница с удовольствием делится фотографиями с дочерью и избранником, но в то же время развлекает россиян и обвиняет Украину в "притеснениях".

Дочь поддерживает теплые отношения с обоими родителями, однако свою позицию, как и мать, предпочитает скрывать.

Ранее OBOZREVATEL писал, как выглядит единственная дочь Владимира Кличко, которую он сам воспитывал, и где она сейчас. Подробнее об этом – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!