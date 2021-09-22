Жертвы алкоголя: 5 советских актрис, которые страдали от зависимости. Фото

Представители творческих профессий часто страдают от алкогольной и наркотической зависимости, особенно когда их слава идет на спад. Некоторые актрисы сияли на экранах и были известны на весь Советский Союз, но потеряли работу из-за алкоголизма.

OBOZREVATEL рассказывает о звездах кино СССР, жизнь которых погубил алкоголь. Большинство из них не смогли преодолеть пристрастие к спиртному и умерли в нищете.

Елена Майорова

Благодаря яркой внешности и таланту, Елену Майорову приглашали сниматься многие режиссеры в 80-х и 90-х годах. Звезда фильма "Затерянный в Сибири" любила свою работу, а выпивала только после спектаклей или съемок. Когда Елена перебирала со спиртным, она кричала, лезла в драку и даже совершала попытки самоубийства.

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Несмотря на уговоры друзей лечиться, Майорова отрицала, что у нее есть зависимость. Она погибла в возрасте 39 лет при трагических обстоятельствах. Актриса вышла в подъезд, зажигая керосиновой лампой сигарету и ее одежда загорелась.

Наталья Кустинская

Легенда советского кино Наталья Кустинская шесть раз выходила замуж и пережила всех своих мужей. Из-за многочисленных смертей в семье, актриса начала заливать горе алкоголем еще в 2000-х. Затяжная депрессия спровоцировала проблемы со здоровьем и пагубно сказалось на ее внешности. Звезда картины "Три плюс два" умерла в возрасте 74 лет.

Валентина Серова

Валентина Серова еще в конце 1940-х начала злоупотреблять алкоголем, что плохо сказалось на ее карьере и личной жизни. Бывший муж отсудил у нее дочь, а старший сын попал за решетку. Звезда кинолент "Сердца четырех" и "Бессмертный гарнизон" на год пережила своего сына и умерла от алкоголизма в 57 лет.

Изольда Извицкая

Известная на весь Советский Союз Изольда Извицкая снялась в десятках кинокартин. Ее муж Эдуард Бредун тоже был актером и первым начал употреблять алкоголь. Мужчина предлагал Изольде выпивать, а звезда кино быстро стала зависимой. На съемки актеров не звали, это еще больше побуждало заливать былую славу. Актриса умерла в возрасте 38 лет от сильной алкогольной интоксикации.

Кюнна Игнатова

Кюнна Игнатова сияла на экранах советского кино в фильмах "Повесть о молодоженах", "Ляна" и других. Актриса выпивала вместе с мужем. Кюнне режиссеры давали только короткие эпизодические роли, а коллеги подозревали, что она употребляет наркотики. Женщина умерла в 53 года по неизвестным причинам.

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