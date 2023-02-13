Певица Инстасамка, которая остается в топе среди украинских слушателей, заявила, что пожертвовала на армию РФ немалую сумму

Эпатажная российская певица Инстасамка вот уже несколько месяцев подряд остается в топах музыкальных чартов Украины на разнообразных платформах. Украинцы, которые продолжают по каким-то причинам слушать россиянку во время полномасштабной войны, защищаются абсурдным нарративом о том, что "музыка вне политики", хотя прибыль от прослушиваний идет в казну РФ и спонсирует армию врага. Однако и это не все – на днях Инстасамка заявила, что пожертвовала немаленькую сумму на так называемую "спецоперацию".

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Певица якобы перечислила на помощь оккупантам, которые терроризируют мирное население Украины и разрушают когда-то процветающие города, 900 тысяч рублей (270 тысяч гривен). Соответствующую информацию распространили в соцсетях.

Абсурдность ситуации заключается в том, что эти средства певица заработала от рекордных прослушиваний своей песни "За деньги да" – той самой, которая остается в лидерах среди украинских слушателей. То есть по факту, украинцы, которые не могут отказаться от российской музыки, помогли пожертвовать на армию агрессора 900 тысяч рублей.

"В ТикТоке и Инстаграме сложился образ алчной, заносчивой, эгоистичной и откровенно мерзкой девушки. Да, это популярно, это тренды. Но вовсе не значит, что, когда выключается камера я остаюсь такой же. Заработанные средства я регулярно перечисляю в фонды помощи животным и на лечение детей. Гонорар от песни "За деньги да" я перевела на СВО. Я не знаю, куда пойдут эти средства, дойдут ли до адресата – гумпощь, бронежилеты или как там это называется. Но там воюет много моих ровесников, за которых сильно переживаю, чего не могу показать в своем творчестве. Но это пока", – цитируют слова певицы в Telegram.

Стоит отметить, что Инстасамка остается в лидерах среди украинских слушателей не один месяц. В январе 2023 года она занимала первое место в "Топ-50 Украина" на Spotify.

Не лучше ситуация и на YouTube Music. В украинском рейтинге россиянка с песней "За деньги да" оказалась на второй позиции по прослушиваниям.

А вот на Apple Music в рейтинге "Топ-100 Украина" эта же песня закрыла пятерку лидеров.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Оля Цибульская разозлилась из-за музыкальных топ-чартов Украины, которые демонстрируют, что больше всего слушают украинцы в том или ином отрезке времени. Так, в лидерах оказалась та самая Инстасамка. Цибульская не понимает, как соотечественники могут и дальше спокойно воспринимать артистов из страны-агрессора, когда на их головы чуть ли не ежедневно летят вражеские ракеты.

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