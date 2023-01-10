В трендах – INSTASAMKA. Цибульская гневно обратилась к украинцам, которые до сих пор слушают русскую музыку

Известная украинская певица Оля Цибульская разозлилась из-за музыкальных топ-чартов Украины, которые демонстрируют, что больше всего слушают украинцы в том или ином отрезке времени. Так, сейчас в лидерах – скандальная российская исполнительница INSTASAMKA . Цибульская не понимает, как соотечественники могут и дальше спокойно воспринимать артистов из страны-агрессора, когда на их головы чуть ли не ежедневно летят вражеские ракеты.

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К слову, те самые ракеты покупаются за налоги россиян, в том числе и певицы INSTASAMKA, которая получает прибыль от прослушиваний своих песен на разнообразных платформах. Получается, что украинцы, слушающие российскую музыку, спонсируют оккупантов оружием. Эмоциональное обращение к несознательным соотечественникам Цибульская разместила в своих InstaStories.

"Вот музыкальные топ-чарты, которые я получила вчера. Эти чарты на стримингах формируются от реальных прослушиваний. И пока нам на голову летят ракеты из России, наш слушатель выбирает местную Инстасамку? Вы серьезно?" – огорченно пишет певица.

Для контраста исполнительница хитов "Сонечко", "До ранку", и "Киця" показала новость об очередном терроре РФ. В ней сообщалось о том, что обломок российской ракеты попал маленькой девочке рядом с сонной артерией.

"Неужели мы живем в параллельных мирах? Она (Инстасамка – ред.) платит налоги с прослушиваний на территории Украины в российскую казну! Потом эти песни падают на голову ракетами! Когда дойдет? До сих пор: при чем тут музыка?" – эмоционально прокомментировала Цибульская.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Цибульская рассказала, что в магазине заграницей с ней случился неприятный инцидент. Там она наткнулась на продавщицу, которая заявила, что знаменитость обязана говорить на русском языке.

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