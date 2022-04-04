Жениха Алины Гросу из России пристыдили за молчание во время войны и призвали покинуть Украину

Украинская актриса Наталья Денисенко пристыдила жениха певицы Алины Гросу россиянина Романа Полянского за то, что он молчит о войне, работая и живя в Украине. По словам звезды, подобным "эмигрантам" не место в независимом государстве.

Такое мнение она высказала в своих Instagram-stories, добавив фото пары. Актриса считает, что ее коллега "пригрелся" на теплом месте, снимаясь в украинских проектах, однако не разделяет горе, которое постигло украинцев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Наталья Денисенко обратила внимание, что известный актер, имея большую часть российской аудитории, ни разу не высказался по поводу войны в Украине и не распространяет правду среди подписчиков.

Видео дня

По словам знаменитости, позиция россиянина ее разозлила из-за того, что муж самой актрисы мужественно борется на фронте, защищая подобных "эмигрантов из рошляндии".

"Почему мне важно понимать позицию этого человека? Потому что мой муж готов идти в оборону, защищать нашу страну и всех, кто в ней находится", – говорится в комментарии.

Актриса призвала Романа Полянского уехать из Украины, если он не считает нужным ее поддерживать и отстаивать.

"Я понимаю, что каждый воюет по-своему, но когда активный пользователь Instagram и публичный человек ничего не выражает в своем профиле, значит – это умалчивание! И я считаю, что такие эмигранты из рошляндии должны уехать из Украины" – написала звезда.

Напомним, что муж Наталки Денисенко сейчас находится на учениях, где готовится встретиться с российскими захватчиками на поле боя.

Стоит добавить, что сама Алина Гросу сейчас помогает своей стране на информационном фронте. Она использует свою медийность, чтобы распространять правдивую и полезную информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, против кровавой политики Путина выступила и крестная мама Гросу – Ирина Билык. Она неоднократно обращалась к россиянам с призывом остановить диктатора и даже написала авторское стихотворение, где предусмотрела мученический конец оккупантов.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!