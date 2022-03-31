'Каждый день переживаю': Наталья Денисенко вспомнила, как не хотела отпускать мужа на войну

Украинская актриса Наталья Денисенко, муж которой сейчас находится на военных учениях, рассказала, как сначала не хотела отпускать его в терроборону. Желание защищать Родину он выразил еще до начала боевых действий.

В своем Instagram звезда украинского кино отметила, что не осуждает мужчин, которые сейчас оберегают своих женщин или занимаются другой помощью во время войны, ведь каждый воюет, как может. Денисенко призвала всех украинцев быть полезными и делать все для победы.

"Сегодня наш папочка поехал на учебу, чтобы увереннее держать оружие и защищать нас с вами, защищать нашу Украину. Я помню наш разговор еще до войны, он мне говорил, если "что-то случится", он, не раздумывая, пойдет в оборону. Я со своей инфантильностью, конечно, говорила, что не пущу, что пусть воюют те, кто на это учился, на что он ответил: "Наташ, если все будут так думать, то кто тогда пойдет?" – вспомнила актриса.

Видео дня

Денисенко рассказала, что когда ее муж на второй день войны договорился, что его примут в батальон, восприняла это как должное.

"Хотя каждый день переживаю, а теперь вообще. Каждый воюет, как может, и даже мы, мамы с детьми, не сидим без дела, ибо понятно одно – это наша общая война, и в ней нет ни одного равнодушного украинца!" – подчеркнула она.

Актриса призвала граждан Украины объединяться и делать все для победы. Она заметила, что сейчас у нас одна цель – сохранить максимум жизней, наше государство и навсегда изгнать оккупантов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, жених которой ныне защищает наше государство от российских захватчиков, вспомнила, что ей нелегко было его отпустить на фронт. Она сначала не хотела принимать это.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию в нашем Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!