Жених скандальной Меган Фокс, которая унизила украинок, набил черное тату на половину тела и шокировал сеть

Американский рэпер Колсон Бейкер, более известный по псевдониму Machine Gun Kelly, шокировал фанатов удивительным перевоплощением. В настоящее время внимание прессы приковано к паре Бейкера и его невесте Меган Фокс после того, как актриса унизила украинок.

Раньше артист и так имел татуировку на груди, однако он пошел на необычный шаг, зарисовав полтела черным цветом. Об этом стало известно с Instagram-страницы американца.

Темным оттенком звезда закрасил верхнюю часть тела, включая руки и плечи. Бейкер оставил пустые места в виде линий, через которые можно увидеть его предыдущие татуировки. В частности, "пробелы" образуют крест на его груди.

Неудивительно, что подобные действия вызвали у фанатов исполнителя разные эмоции. Некоторые "оплакивали" предварительный вид рэпера, другие же просто высмеяли звезду в комментариях:

"Почему это выглядит как кроп-топ".

"Когда вы оставляете ребенка без присмотра с черным маркером..."

"У меня была эмоциональная привязанность к предыдущим тату, не буду врать".

"Это самая тупая вещь, которую я когда-либо видел".

"Ты врешь, бро, прими ванну и возвращайся".

"Он думает, что он викинг".

Напомним, недавно невеста Бейкера актриса Меган Фокс попала в скандал из-за унизительного высказывания об украинках, назвав их "надувными куклами". Однако украинские красавицы не замедлили с ответом. В частности, супермодель Алина Байкова обратилась к Фокс в грубой форме. Детальнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как украинки создали новый флешмоб в ответ Меган Фокс, отреагировав на нелепую шутку звезды.

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