Супермодель Алина Байкова назвала Меган Фокс 'путинской шл*хой' после бестолковой шутки актрисы об украинках

Всемирно известная украинская супермодель Алина Байкова отреагировала на нелепую шутку американской актрисы Меган Фокс об "украинских надувных куклах". В ней звезда "Трансформеров" попыталась унизить украинских женщин, а после волны хейта заверила, что "совсем это не имела в виду". Между тем красавица из Кропивницкого, покорившая не один мировой подиум, публично назвала Фокс "путинской шл*хой".

Соответствующий комментарий Байкова оставила под постом актрисы в Instagram. Кроме того, на личной странице, за которой следит более 4,1 млн подписчиков, супермодель оставила еще несколько "теплых слов" в адрес Фокс.

Итак, голливудская звезда под одним из своих последних фото написала: "О Боже, посмотрите, как я изменилась... я совсем не похожа на себя. Оказывается, это была лишь теневая фотография с мобильного телефона, где я выглядела как украинская надувная кукла. На самом же деле я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии".

В ответ на это Байкова в комментариях написала: "Подруга, помечтай! И продолжай стараться! Но пока ты остаешься маленькой путинской шл*хой".

Скриншот своего комментария модель выложила в InstaStories, дополнив его метким язвительным текстом: "Как же задолбали эти безмозглые суки, которые пытаются выглядеть как украинские надувные секс-куклы. Потому что быть похожей на украинок нереально. Для этого надо иметь как минимум мозги и сердце, чтобы функционировать... Полагаю, что она такая тупая. Увидите, как она проголосует за Трампа".

Отметим, что и многие другие украинки отреагировали на "неоднозначное" сообщение Фокс, отметив, что звезда неуместно шутит в то время, как российские оккупанты продолжают насиловать украинских женщин на оккупированных территориях. Впрочем, об этом актриса говорить не торопится. Ознакомиться с меткими комментариями под постом Меган Фокс предлагаем в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA ранее, Алина Байкова была возмущена поведением своей коллеги, известной бразильской модели Марианы Фонсеки. 33-летняя брюнетка появилась на Каннском фестивале с сине-желтой лентой в поддержку Украины, а со временем похвасталась обложкой российского журнала Numero.

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