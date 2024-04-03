Жене звезды 'Приключения Электроника' грозит пять лет тюрьмы в Украине: СБУ назвала актера террористом

Жене российского актера Владимира Торсуева, известного в частности по главной роли в фильме "Приключения Электроника", Лилии Гурской грозит пять лет лишения свободы в Украине. По словам пропагандиста, СБУ назвала его террористом из-за незаконного пересечения границы в 2014 году с целью посетить оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщают российские СМИ. Жена Торсуева в прошлом гражданка Украины, которая, "к счастью", получила российский паспорт. Актер и Гурская поженились в 2020 году – это пятый брак "электроника".

"СБУ работает, не дремлет – ей уже дали пять лет тюрьмы заочно за то, что она жена террориста, – возмутился путинист. – У нее там дети, внук у нас там, отец. На похороны матери она не смогла уехать, потому что ее арестуют и посадят в тюрьму. За что? За то, что она замужем за Торсуевым".

Братья "электроники" с 2014 года ездят на оккупированные Россией территории Украины. Во время их первой поездки десять лет назад, Турсуев рассказывал, что местные "сдали" их СБУ, из-за чего путинисты "едва" не попали в плен. Знаменитость утверждала, что украинские спецслужбы якобы пытались похитить их.

Как рассказывает актер, они с братом пытались уехать рейсовыми автобусами, предназначенными для эвакуации. В транспорте были "подозрительные мужчины", поэтому Турсуевы решили идти пешком через лес.

В 2018 году артистов внесли в базу "Миротворец" за сознательное нарушение границы Украины и участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. В 2022 году Торсуевы рассказывали СМИ, что украинские власти обвинили их в связях с террористами.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как известная украинская актриса Олеся Жураковская рассказала о своей реакции на пророссийскую позицию экс-подруги из Мариуполя Иры Горбачевой: "Это меня парализовало". Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!