Жена Виктора Павлика рассекретила настоящую фамилию мужа

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала фото свидетельства новорожденного сына, где была указана фамилия, на которую зарегистрирован ее ребенок. Так, оказалось, что "Павлик" – это сценический псевдоним музыканта.

На странице в Instagram-stories Репяхова ответила, что на самом деле Павлик – сценическая фамилия артиста, а вот настоящее, которое указано в паспорте и других документах артиста – Павлык.

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Коротко о знаменитостях:

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Он родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Виктор Павлик предложил ей должность концертного директора после того, как она три года проработала у психолога Дмитрия Карпачева, организовывая его выездные мастер-классы.

Напомним:

26-летняя Екатерина и ее супруг Виктор Павлик стали родителями 15 июня. На свет появился их сын, которого пара решила назвать Михаилом. Сама девушка отметила, что в тот день "весь мир остановился" и на данный момент ей хочется быть со своими близкими.

Позже она показала фотографии с выписки из роддома. Молодую маму пришли встречать родные, а также близкие подруги Анна и Екатерина. Они подарили ей цветы в честь особенного события.

Кроме того, жена артиста также показала первые кадры новорожденного малыша уже дома после выписки из роддома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена Виктора Павлика рассекретила подробности родов. Девушка поделилась, что во время родов супруг все время был рядом с ней. Он поддерживал ее разговорами, делал сладкий чай и держал за руку.