Павлик и его 27-летняя супруга Репяхова стали родителями. Фото

Во вторник, 15 июня, украинский артист 55-летний Виктор Павлик и его 27-летняя супруга Екатерина Репяхова стали родителями. У пары родился сын.

Мальчика назвали Михаилом. Об этом сообщил Павлик на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"15 июня 2021 в 2:40, Мишенька Павлик, 53 см, 3400. Слава Господу Богу!" – написал артист.

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Напомним, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не так давно показали фото со своей свадьбы. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.

Позже Репяхова сообщила, что они с артистом отменили свадьбу из-за пандемиим коронавируса. Пара планировала устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.

7 августа стало известно о смерти 21-летнего сына Виктора Павлика Павла. Юноша два года боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника).

Екатерина Репяхова родилась в Днепре. Девушка переехала в Киев изучать культурологию в КНУ им. Шевченко.

Екатерина любит литературу и очень увлекается творчеством Владимира Высоцкого.

На ее странице в Facebook указано, что девушка работала в Вооруженных силах Израиля. Сегодня Екатерина занимает должность концертного директора Виктора Павлика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Репяхова решила ответить всем хейтерам, которые говорят на ее мужа, что он старый. Она сделала это с помощью видео Аллы Пугачевой. Так, в нем певица высказалась о старости.