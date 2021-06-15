Павлик и его 27-летняя супруга Репяхова стали родителями. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Павлик и его 27-летняя супруга Репяхова стали родителями. Фото

Во вторник, 15 июня, украинский артист 55-летний Виктор Павлик и его 27-летняя супруга Екатерина Репяхова стали родителями. У пары родился сын.

Мальчика назвали Михаилом. Об этом сообщил Павлик на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"15 июня 2021 в 2:40, Мишенька Павлик, 53 см, 3400. Слава Господу Богу!" – написал артист.

Виктор Павлик и его 27-летняя супруга Екатерина Репяхова стали родителями
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Павлик и его молодая супруга стали родителями

Напомним, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не так давно показали фото со своей свадьбы. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.

Позже Репяхова сообщила, что они с артистом отменили свадьбу из-за пандемиим коронавируса. Пара планировала устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.

7 августа стало известно о смерти 21-летнего сына Виктора Павлика Павла. Юноша два года боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника).

Екатерина Репяхова во время беременности
Что известно о Екатерине Репяховой

  • Екатерина Репяхова родилась в Днепре. Девушка переехала в Киев изучать культурологию в КНУ им. Шевченко.

  • Екатерина любит литературу и очень увлекается творчеством Владимира Высоцкого.

  • На ее странице в Facebook указано, что девушка работала в Вооруженных силах Израиля. Сегодня Екатерина занимает должность концертного директора Виктора Павлика.

Как выглядит 27-летняя Екатерина Репяхова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Репяхова решила ответить всем хейтерам, которые говорят на ее мужа, что он старый. Она сделала это с помощью видео Аллы Пугачевой. Так, в нем певица высказалась о старости.

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