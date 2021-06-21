Жена Виктора Павлика рассекретила подробности родов: все время держал за руку

Жена украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась, что во время родов супруг все время был рядом с ней. Он поддерживал ее разговорами, делал сладкий чай и держал за руку.

Об этом молодая мама рассказала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она призналась, что врачи и муж сделали все возможное, чтобы сейчас можно было вспоминать о родах с улыбкой.

"Муж был рядом. Вспоминаю эти моменты с улыбкой. Где-тона 4 см открытия нас пригласили в родзал. Там мячик, разговоры с мужем… Дальше эпидуралка. Анастезиолог пел "ні обіцянок, ні пробачень". А муж держал за руку…", – написала девушка.

Видео дня

"Мне сказали у меня есть время отдохнуть и даже подремать. Муж мне сделал сладкий чай… А потом я захотела сильно кушать. И мне разрешили выпить пол стакана кефира. После кефира мне захотелось почистить зубы прям в родзале, муж помог и с этим", – добавила Репяхова.

Напомним, что 26-летняя Екатерина и ее супруг Виктор Павлик стали родителями 15 июня. На свет появился их сын, которого пара решила назвать Михаилом. Сама девушка отметила, что в тот день "весь мир остановился" и на данный момент ей хочется быть со своими близкими.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина показала первое фото новорожденного сына. Соответствующий пост жена артиста опубликовала на странице в социальных сетях.