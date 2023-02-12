Жена Скичко стала жертвой итальянских грабителей: пришлось писать заявление в полицию

Украинская бизнес-леди Елизавета Юрушева стала жертвой грабителей в Милане, Италия, где она остается с детьми с момента полномасштабного вторжения. Злоумышленники вытащили из сумочки украинки паспорт в обложке, очевидно, перепутав его с кошельком. Помимо документов, супруга бывшего шоумена и губернатора Черкасской области Александра Скичка осталась также без прав и всех банковских карточек.

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Кроме того, внутри находилась небольшая сумма денег. О неприятном опыте и первом общении с итальянскими правоохранителями Юрушева рассказала в своих InstaStoriеs.

"Я впервые имела дело с итальянской полицией. У меня украли паспорт, все карточки. Права и немного денег. Это все было в обложке паспорта, которую, собственно, и вытащили. Где? В магазине", – пожаловалась знаменитость.

Она сразу обратилась к полиции, поскольку только таким образом можно получить доступ к камерам видеонаблюдения и увидеть на записях злоумышленника. Впрочем, бизнесвумен не сильно верит, что ей удастся вернуть утраченные документы и прочее.

"Сразу подала заявку в полицию, чтобы запросить видеозапись из магазина. Но не верю, что мы кого-то найдем и мне вернут документы. Теперь занимаюсь восстановлением документов и карточек", – констатировала Елизавета.

В конце Юрушева добавила, что ее не сильно волнует этот малоприятный инцидент. Она заверила, что воздушные тревоги в родной Украине или же их отсутствие имеют для нее куда большее значение.

"Если кого-то мои 20 евро, которые там были, или мой паспорт, кроме меня никому не нужный, и права и заблокированные карты сделают счастливым, – тогда пусть будет так. Просто потому что я из лучшей страны на свете, из Украины, буду ездить за рулем с "Дія"-правами! Вот и покажу полиции в Италии, что такое прогрессивная страна!" – подчеркнула Юрушева.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Елизавета Юрушева объявила о решении полностью перейти на украинский язык, хотя ранее считала, что это делать вовсе не обязательно. Супруга Скичко изменила свое мнение после отдыха с детьми в Турции, где ей встречались граждане страны-агрессора.

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