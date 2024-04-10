Жена Романа Сасанчина сообщила о замершей беременности и рассказала, как это произошло

Жена украинского певца и победителя проектов "Голос.Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна объявила печальную весть – ее беременность замерла. Она объяснила, что недавно узнала, что станет мамой во второй раз и даже начала строить новые планы на будущее.

Блогерша рассказала в InstaStories, что последствия едва удается пережить, но она "готова идти дальше". Подбадривает себя Сасанчин тем, что может заботиться о своей первой дочери – 2-летней Элизабет.

"Все произошло супербыстро, непонятно. В один день ты узнаешь, что ты беременна, и у тебя сразу куча мыслей, куча планов. Ты видишь перед собой целую новую жизнь. О многом начинаешь мечтать, и через несколько дней тебе говорят, что беременность замерла. И ты с такого счастливого периода быстро падаешь в такую бездну грусти, страха, какого-то разочарования. Но я уже прожила все, и я понимаю, что нужно жить дальше. У меня есть Лизочка, и верю, что все будет хорошо", – рассказала она.

Еще осенью 2023 года женщина сообщала, что супруги планируют еще одного ребенка, а Роман Сасанчин мечтает о другой дочери. Сейчас Иванна объясняет, что пережила непростой период, но жизнь продолжается.

"Вот эти две недели. Я жила в такой боли, что я вам передать не могу. У меня болело все. У меня так сильно болел живот. Главное, врач сказала, что мы не будем делать соскребание, не будем ничего делать там вакуумом, а просто попробуем гормонами вызвать через менструацию, чтобы пошел новый цикл, и возможно оно выйдет все с менструацией, что не потребуется вмешиваться туда хирургически. Я жила, обезболивающие не помогали, у меня живот страшно болел, меня тошнило, мне так плохо было. Но вот сегодня все началось, и будто стало немного легче", – сообщила о своем состоянии блогерша.

Напомним, Роман и Иванна Сасанчин поженились в декабре 2021 года. Уже 30 декабря, когда певцу было всего 19 лет, у пары родилась дочь Элизабет. Молодые родители не боятся показывать общие с ребенком фото в соцсетях и регулярно делятся "моментами счастья" с прогулок и отдыха.

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