Жена Романа Сасанчина показала свою фигуру спустя неделю после родов

Супруга 19-летнего победителя проекта "Голос країни-10" Романа Сасанчина – Иванна – неделю назад впервые стала мамой. Спустя 7 дней после родов 23-летняя девушка показала, как изменилась ее фигура.

Снимками в коротком телесном топе и обтягивающих легинсах черного цвета новоиспеченная мама поделилась в своих Instagram-stories. Кроме того, Иванна рассказала, что чувствовала во время кесарево сечения.

На фотографиях, сделанных в ванной комнате, Иванна не скрывает своего объемного живота, который еще не спал после беременности. По словам девушки, до своего особенного положения она весила 52 килограмма. Перед родами эта цифра увеличилась до 65-ти. Молодая мама прикрепила снимок электронных весов, которые показывают 57,1 кг – это ее актуальный вес.

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Девушка не скрывает, что хочет вернуть свою идеальную форму, однако это волнует ее далеко не в первую очередь. Сейчас у Иванны в приоритете маленькая Лиза, за которую она очень беспокоится. 19-летний папа помогает жене. Вместе они готовят ужин и опекают ребенка.

В одной из своих сторис Сасанчина поделилась особенностями кесарево сечения. Подписчики поинтересовались, не больно ли было во время операции, на что девушка ответила: "Нет. Я ничего не почувствовала".

Отметим, во время родов у Иванны начались сильные болевые схватки, которые она не могла терпеть. Чтобы не травмировать ребенка и не мучиться от боли, пришлось делать кесарево сечение. Позже молодая мама рассказала подписчикам, что не жалеет об операции, поскольку хирурги "сделали все идеально".

Дочь Элизабет родилась у Романа и Иванны 30 декабря 2021 года и стала новогодним подарком для молодых родителей.

Коротко о знаменитости:

Роман Сасанчин – один из самых молодых победителей в истории "Голоса страны". 2 марта 2015 года он стал триумфатором второго сезона талант-шоу "Голос. Дети" в команде Тины Кароль. 26 апреля 2020 года исполнитель стал победителем десятого сезона "Голосу країни" и снова в команде Кароль. Кроме желаемого кубка, молодой человек получил главный приз вокального шоу – квартиру в Киеве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Роман и Иванна поженились незадолго до родов. Пара расписалась в тернопольском ЗАГСе и уехала праздновать домой.