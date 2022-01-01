Жена 19-летнего Романа Сасанчина рассказала, почему ей делали кесарево сечение, и показала лицо ребенка

Жена победителя шоу "Голос країни-10", 19-летнего Романа Сасанчина Иванна рассказала, почему решилась на кесарево сечение. По ее словам, так сделали, чтобы не травмировать ребенка.

Об этом она рассказала на личной странице в Instagram-stories. Также девушка показала лицо своей дочери, которую, к слову, назвали Элизабет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Иванна рассказала, когда пришло время родов, у нее начались сильные болевые схватки, которые она не могла терпеть.

"Еще у меня открытия не было никакого. Было маловодие, а позже начало падать сердцебиение. Были очень сильные скачки, и это повторялось не один раз. И чтобы не травмировать ребенка, решили сделать кесарево", – сказала девушка.

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Она отметила, что не жалеет об этом, поскольку врачи "сделали все идеально".

"Шов минимальный. Сейчас немного полежали, я думаю, день или два и все нормально будет. За то теперь есть такое маленькое счастье", – подытожила Иванна.

Молодая мама сняла короткий ролик, как ее муж лежит вместе с дочкой и целует ее, а также показала лицо малышки.

Добавим, что на странице в Instagram перинатального центра, в котором Иванна родила дочь, опубликовали несколько кадров с молодыми родителями.

"Поздравляем с рождением дочери Элизабет. Появление на свет вашей крохи – самый ценный подарок к Новому году, о котором только можно мечтать. Наслаждайтесь каждым моментом", – говорится в описании к фото.

Коротко о знаменитости:

Роман Сасанчин – 19-летний певец родом из Тернопольской области. Он из самых молодых победителей в истории "Голоса країни". Активно ведет блог в Instagram, где на него подписаны почти 72 тысячи человек.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2019" Анастасия Суббота впервые стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Елизаветой.