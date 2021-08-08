Жена Павлика показала фигуру в купальнике спустя 2 месяца после родов. Фото

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова продемонстрировала свою фигуру в купальнике спустя 2 месяца после родов. Она опубликовала снимок с отдыха в Карпатах.

Так, на странице в Instagram Репяхова запостила коллаж, на котором предстала в сплошном купальнике синего цвета (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Супруга музыканта поплавала в бассейне с видом на украинские Карпаты.

"Увидела в блогера пост, где она спросила у подписчиков, как они узнали о ней! И тоже захотелось вас такое спросить. Хотя понимаю, что большинство напишет "желтая пресса". За что ей спасибо! Так вот, расскажите, откуда? Какой блоггер? P.S. А какие фото остались у меня в архиве. Лучше гор могут быть только горы", – подписала снимки Катя.

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В комментариях под фото пользователи сети помимо того, что засыпали Репяхову лестными комплиментами по поводу ее фигуры после недавних родов, они также назвали причину, откуда знают Катю и почему читают ее в Instagram. Очень многие признались, что услышали о Репяховой из-за скандала вокруг Виктора Павлика с его экс-женой и очень хотели взглянуть на его новую супругу.

"Решила посмотреть на новую жену ВФ в 2020 году. Втянулась. До сих пор с вами. Уже и на свадьбе была, и родили", "Через желтую прессу", – писали фолловеры.

Коротко о знаменитостях:

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Он родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Виктор Павлик предложил ей должность концертного директора после того, как она три года проработала у психолога Дмитрия Карпачева, организовывая его выездные мастер-классы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена Виктора Павлика рассекретила настоящую фамилию мужа. Так, оказалось, что "Павлик" – это сценический псевдоним музыканта.