Жена MONATIK`a обнажилась в джакузи. Фото

Жена известного украинского исполнителя MONATIK`a (Дмитрия Монатика) Ирина поделилась снимками, на которых наслаждалась отдыхом в джакузи.

Соответствующие черно-белые фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На них женщина позировала с мокрыми волосами, а обнаженное тело спрятала под толстым слоем белоснежной пены. Свой образ Ирина дополнила выразительным макияжем глаз.

"Пришло время принять ванную... Выпить чашечку кофе", – подписала кадры она.

Фанаты были в восторге от увиденного, поэтому в комментариях под публикацией оставляют много комплиментов. Вот что они пишут:

"Сексуальность и женственность в деталях", "Русалка", "Сильно красивая", "Невероятная", "Вау! Какое крутое фото", "Огонь!".

Оставил свой комментарий и сам Дмитрий:

"Не спускай, пожалуйста, воду...", – написал он своей супруге.

Напомним, что Дмитрий и Ирина в браке уже пять лет. Супруги воспитывают двух сыновей – Даниила и Платона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена MONATIK`a показала фигуру в купальнике. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Ирина позировала в откровенном черном наряде, лежа на берегу океана.