Дружина MONATIK`a оголилася в джакузі. Фото

Дружина відомого українського виконавця MONATIK`a (Дмитра Монатіка) Ірина поділилася знімками, на яких насолоджувалася відпочинком у джакузі.

Відповідні чорно-білі фотографії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На них жінка позувала з мокрим волоссям, а оголене тіло заховала під товстим шаром білої піни. Свій образ Ірина доповнила виразним макіяжем очей.

"Прийшов час прийняти ванну... Випити чашечку кави", – підписала кадри вона.

Фанати були в захваті від побаченого, тому в коментарях під публікацією залишають багато компліментів. Ось що вони пишуть:

"Сексуальність і жіночність у деталях", "Русалка", "Сильно красива", "Неймовірна", "Вау! Яке круте фото", "Вогонь!".

Залишив свій коментар і сам Дмитро:

"Не спускай, будь ласка, воду..." – написав він своїй дружині.

Нагадаємо, що Дмитро та Ірина в шлюбі вже п'ять років. Подружжя виховує двох синів – Данила і Платона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина MONATIK`a показала фігуру в купальнику. Відповідний знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому Ірина позувала у відвертому чорному вбранні, лежачи на березі океану.