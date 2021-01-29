Жена Ларри Кинга назвала настоящую причину смерти ведущего

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Жена Ларри Кинга назвала настоящую причину смерти ведущего

Супруга умершего американского телеведущего Ларри Кинга, актриса Шон Кинг заявила, что ее возлюбленный скончался не от коронавируса. Так, у него была инфекция, сепсис.

По словам женщины, к тому моменту он уже был готов к смерти. Об этом Кинг рассказала изданию Entertainment Tonight.

Как стало известно, телеведущий перенес несколько болезней за последние годы и ему было очень тяжело.

Супруга Кинга отметила, что мужчина смог вылечиться от коронавируса. Она сообщила, что это повлияло на него, но инфекция в результате добила его. Женщина добавила, что Кинг "ушел из жизни мужественно".

Кинг также рассказала о последних словах, которые произнес известный телеведущий своей жене по FaceTime: "Я люблю тебя, позаботься о детях".

Кинг с семьей

Напомним, Ларри Кинг – американский тележурналист, ведущий ток-шоу "Larry King Live", в 2012-2020 годах вел программу Larry King Now на веб-сайте Hulu.

Известно, что на протяжение долгих лет у Кинга были проблемы с сердцем. В 1987 году ему сделали операции по шунтированию. После этого журналист основал Кардиологический фонд Ларри Кинга для помощи пациентам, у которых нет медицинской страховки.

Ранее OBOZREVATEL собрал самые известные и интересные факты о легендарном телеведущем Ларри Кинге.

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