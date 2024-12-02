Жена 22-летнего победителя 'Голосу країни' Сасанчина собралась уехать с ребенком за границу и назвала причину

Жена 22-летнего певца, победителя 10-го сезона проекта "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – поделилась, что планирует выехать за границу со своей дочерью Лизой. Она отметила, что зимний период проведет с ребенком за пределами Украины, потому что не хочет рисковать здоровьем и общим состоянием девочки.

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Об этом блоггер рассказала на своей странице в Instagram. Пока она не рассекретила, в какую именно страну направится, но уже нашла там детский сад для Лизы.

"Решила выехать за границу на период зимы. Когда мы последний раз спускались в паркинг во время тревоги, то очень рано разбудили Лизу. Она весь день была раздражена и невыспанная, а каждый раз, когда есть тревога или взрывы, очень плохо реагирует. Я такого для нее не хочу", – рассказала жена Романа Сасанчина.

По словам Иванны Сасанчиной, вторым фактором для принятия решения провести зиму за границей стали отключения света. Из-за этого в их жилье бывает холодно, а иногда, когда есть угроза российских обстрелов, еще и приходится спускаться в паркинг, где достаточно сыро. Блоггер не хочет рисковать здоровьем дочери.

"На зиму уедем. Там как раз для Лизы есть место в садике, а я найду какую-нибудь работу. Когда вернемся, я продолжу на своей работе здесь, если будет место. А если нет, то буду искать что-то другое", – поделилась блоггер.

Напомним, Роман Сасанчин с самого детства интересовался музыкой, ходил на разные кастинги, однако долгое время ему не удавалось попасть в индустрию. Первый прорыв артиста на отечественной сцене произошел в 2015-м, когда он стал победителем второго сезона талант-шоу "Голос. Діти". Следующим шагом был триумф в проекте "Голос країни-10", после чего узнаваемость исполнителя начала расти.

Во время полномасштабной войны Роман Сасанчин помогает нашим защитникам, организуя сбор средств на благотворительных концертах. По словам певца, он постоянно донатит на армию и считает, что сейчас больше пользы может принести в тылу, а не в зоне боевых действий. 22-летний исполнитель признался, что пока не планирует идти добровольцем на фронт, однако готов "с гордостью и честью" защищать Родину от оккупантов, если будет подлежать призыву.

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