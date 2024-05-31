Тоня Матвиенко призналась, почему старшая дочь, которую родила в 17 лет, уехала из семейного дома

Популярная украинская певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала об отношениях со старшей дочерью Ульяной. Как известно, исполнительница родила первого ребенка в 17 лет.

В интервью OBOZ.UA артистка рассказала, что у ее Ульяны уже сложилась взрослая жизнь. "Старшая дочь Ульяна со своим парнем живет отдельно, – рассказывает Тоня. – Уже взрослая – 25 лет. Занимается режиссурой, а также продюсирует YouTube-канал о кулинарии".

По словам Антонины, между тем в семейный дом после смерти мамы исполнительницы переехал ее папа: "Сейчас папа живет с нами. Когда они с мамой разъехались, жил в отдельности. Он до сих пор работает (Петр Гончар – директор музея Ивана Гончара в Киеве. – Ред.), не хочет быть обузой для нас. Решает все вопросы о своей жизни самостоятельно, никогда ни о чем не просит. Даже нам помогает – может унести Нину из школы. Раньше с этим очень помогала мама. А теперь мы живем так: я, папа, Арсен и маленькая Нина".

Ранее певица признавалась в интервью, что она стремится быть в курсе всех дел своих дочерей. Однако если с младшей Ниной, учитывая ее возраст, это удается, то с Ульяной – совсем нет. "Старшей уже 25, я не могу ее контролировать и что-то там ей рассказывать, как жить. Это уже моя подруга. У нас такие отношения", – рассказывала исполнительница в программе "33 вопроса от Люкс ФМ".

Однако следует сказать, что близкими подругами они стали не сразу. Некоторое время в подростковом возрасте Ульяна жила со своим отцом. Переехать от мамы девушка захотела в 2011 году – на тот момент ей было 12. Тоня Матвиенко в тот период участвовала в телешоу "Голос страны", на подготовку музыкальных номеров шла куча времени. И семья бывшего супруга певицы предложила Ульяне пожить у них, пока "мама поет". Со временем девушка снова вернулась в семью мамы.

Полное интервью с Тоней Матвиенко читайте здесь.

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