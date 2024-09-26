Жадан заговорил о воссоединении с Кристиной Соловий и ответил на провокационные вопросы фанатов

Украинский писатель и певец Сергей Жадан, который сейчас служит в Нацгвардии, потролил фанатов, заговорив о воссоединении со своей бывшей – 31-летней певицей Кристиной Соловий. Обычный шутливый твит в соцсети X, опубликованный посреди ночи, заставил поклонников подозревать, что 50-летний поэт не оставил отношения с артисткой в прошлом.

Видео дня

Прежде всего, в посте был снимок автомобильного музыкального плеера, на котором был указан трек, игравший на тот момент. Это была актуализированная народная лемковская песня "Гамерицкий край", которую 6 лет назад выпустила Кристина Соловий. "Тихой всем ночи", – подписал Сергей Жадан фото, которое он опубликовал в 23 часа вечера.

Фанаты писателя забили тревогу и предположили, что он пьян, и именно поэтому вспоминает бывшую девушку. "Это будет камбэк (возвращение. – Ред.) года", – написал один его подписчик. "Скажите?" – шутливо ответил Жадан.

Другие поклонники с юмором предостерегли артиста не звонить Кристине Соловий, ведь он якобы в состоянии алкогольного опьянения, а делать подобное в таком случае не стоит: "Все будет хорошо, только не начинай названивать ей", "Никогда бухой не звони своей бывшей" "Только не вздумайте ей писать".

На один из подобных вопросов Сергей Жадан ответил иронически. Краткий диалог: "Удалили ли вы ее телефон?" – "У нее пейджер".

Не обошли также шутки в сторону творчества Кристины Соловий: "Кто, как не вы, будет поддерживать украинских исполнителей прослушиваниями" – "Свой к своему за своим"; "Любите песни этой артистки?" – "Обожаю". – "Как думаете, она благосклонно относится к творчеству группы "Жадан и Собаки"?" – "Максимально".

Напомним, роман Кристины Соловий и Сергея Жадана был наиболее обсуждаемым среди всех других отношений писателя. Первые слухи о чувствах между артистами появились после премьеры клипа "Юность", где они горячо целовались. Чем закончилась история и кем были бывшие избранницы артиста – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский писатель детских книг Саша Дерманский поставил на место хамовитого отца школьника, который его унизил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!