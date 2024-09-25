'Почему мой ребенок должен купить твою книгу?' Писатель Сашко Дерманский поставил на место отца школьника, который его унизил

Украинский писатель детской литературы Саша Дерманский ответил наглому жителю Запорожья Вове Пономаренко, который ради своего ребенка готов был оскорбить непричастного человека. Мужчина в текстовом формате выразил свою злобу из-за школьной программы, которая якобы заставляет тратить деньги на развитие школьников.

Видео дня

Скриншот из короткой переписки Дерманский опубликовал в Facebook и показал, как вежливо можно ответить хамовитому человеку. Его оппонент, вероятно, был настолько злым, когда печатал сообщения, что забыл поздороваться. Он сразу перешел к существу с заявлением: "Ответь мне на вопрос". Свое общение он вел по-русски, ведь "мне так удобно" и все другие подобные причины.

Пономаренко разозлило, что ему придется потратить собственные средства, чтобы купить своему ребенку книгу, которая может помочь ему лучше развиваться и набираться жизненного опыта. Хотя мужчина мог обратиться в библиотеку и получить на время нужный экземпляр бесплатно.

"Почему моему ребенку, чтобы подготовиться к уроку, нужно купить твою сранную книгу? А?" – возмутился житель Запорожья на русском языке.

В ответ он получил вежливое сообщение от Саши Дерманского об отсутствии обязательства покупать свою литературу и объяснение, почему для Пономаренко это будет "лучшим решением".

"Поздравляю. Ни в коем случае не покупай. Пусть растет таким, как и ты, невеждой и хамом. Ты же этого хочешь, москалик?" – ответил писатель.

Ответ возмущенного отца не заставил себя ждать. Более того, он даже перешел на украинский язык, однако не перечитал свое сообщение перед отправкой и отправил его с машинальными ошибками.

"Ни в коем случае "бандерику". Интересно, правомерно действуют учителя, заставляющие покупать книгу, чтобы подготовиться к уроку? Думаю полиция разберется", – пригрозил он.

Под публикацией скриншота детский автор написал вопрос, на который невозможно дать ответ: "Интересно, много ли таких Вов в Запорожье?"

Комментаторы остались шокированы поведением мужчины и выразили свое соболезнование ребенку из-за отца, которого якобы больше волнуют деньги, чем образование.

"Что-то вы его слишком ласково "москаликом" назвали. Для этих ушлепков другое название есть".

"Ужасная на самом деле ситуация. Жаль этого ребенка с таким отцом".

"По крайней мере, поинтересовался домашним заданием. Хотя и увидел там "купить книгу" вместо "прочитать".

"Интересно, так ли он придирчиво покупает для себя алкоголь и сигареты, как ребенку книгу?"

"Потомок тех, кем заселяли Украину враги вместо замученных, репрессированных, убитых украинцев".

"О существовании библиотек Вова не догадывается".

"Мне вот интересно, только ли вам он написал, или других тоже ищет".

К слову, произведения Саши Дерманского по новой программе школьники учат в нескольких классах начальной и средней школы.

"Я не очень слежу за школьной программой, но постоянно бываю в школах на встречах с читателями, поэтому знаю, что в 1-2 классах изучают мои небольшие сказочки из книги "Казки дракона Омелька" и стихи из единственного стихотворного сборника "Бигимоти – не медмеді", – рассказывал писатель в интервью "Укрінформу". – В 3-4 классах дети знакомятся с фэнтезийной повестью "Король буків, або Таємниця Смарагдової Книги". Читают "Володар Макуци, або Пригоди вужа Ониська", а также веселую повесть "Маляка – принцеса Драконії" и едва ли не популярную мою трилогию о Чудесном Чудовище".

Ранее OBOZ.UA писал, что министр образования и науки Украины Оксен Лесной отреагировал на скандал с картой нашей страны без Крыма в учебниках украинского языка для 7 класса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!