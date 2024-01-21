Жадан объяснил, почему перестал ездить с выступлениями за границу и как разочаровался в некоторых иностранцах: они не готовы говорить

Известный украинский поэт, прозаик и музыкант Сергей Жадан признался, что не ездил за границу летом прошлого года, а все европейские и американские гастроли его коллектива "Жадан и Собаки" были отменены. По словам писателя-рокера, каждая такая поездка очень непростая, ведь иностранцам приходится раз за разом объяснять элементарные вещи, которые они либо забывают со временем, либо сознательно отказываются принимать. Даже тот факт, что Россия – агрессор, который, казалось бы, должен быть аксиомой во всем цивилизованном мире, европейцы и американцы часто игнорируют.

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Жадан отдает себе отчет, что "мы со своей правдой иногда бываем достаточно неубедительными для них". Своими размышлениями по этому поводу он поделился в интервью Радио NV.

"Эмоционально это довольно непросто, как бы это странно ни звучало. Потому что я не хочу в очередной раз приезжать и объяснять, что агрессор – это агрессор, оккупант – это оккупант, а украинцы имеют право оставаться живыми. Имеют право на свою свободу, на то, чтобы у нас вырастали дети, чтобы они имели возможность ходить в школу и получать образование.Какие-то абсолютно элементарные вещи, которые ты сегодня должен объяснять, потому что есть определенная инерционность в восприятии миром нас. И где-то мы, возможно, недорабатываем, где-то, может, нам хватает какой-то понятности, убедительности, аргументации", – поделился автор выдающихся романов "Ворошиловград", "Интернат", "Депеш мод" и других.

Жадан считает, что весной 2022 года в Европе и Америке было полное понимание ситуации: все преимущественно активно поддерживали Украину, которая борется за свое существование с жестоким оккупантом. Но сейчас, как заметил писатель, у международного сообщества появился "скептицизм, обусловленный определенной усталостью, привычкой, дистанционностью".

"Эмпатия – это вещь ужасно субъективная. Сегодня ты увидел какое-то видео из разрушенного Мариуполя и хочешь поддержать украинцев, обнять где-нибудь в своем Берлине, Париже или Лондоне. А завтра ты увидел какое-то видео, сделанное россиянами, где украинцы показаны националистами, радикалами, укрофашистами, и думаешь: может, и не надо этих украинцев так поддерживать, может, россияне в чем-то правы? Все же люди, пусть они там между собой помирятся, и все будет хорошо", – прокомментировал писатель.

Имея опыт выступлений перед зарубежной публикой, Жадан собственными глазами увидел, как те люди "замыкаются" от темы войны в Украине с российским агрессором.

"Мы со своей правдой иногда бываем достаточно неубедительными для них. Просто мы с музыкантами в прошлом году много ездили, выступали, всю зиму, всю весну. Где-то это было хорошо, где-то это было, возможно, не очень удачно, мы видели, что публика не воспринимает, когда ты начинаешь говорить о каких-либо украинско-российских культурных взаимоотношениях, часть западной публики просто замыкается. Они не готовы об этом говорить, менять свое мнение. Но где-то это работало, где-то было эффективным. И в какой-то момент мы решили сделать определенную паузу. И сейчас уезжать за границу, честно говоря, я не готов", – резюмировал Жадан.

Как писал OBOZ.UA ранее, музыкант Святослав Вакарчук поделился историей о том, как Жадан буквально спас его от смерти. Это произошло уже во время полномасштабной войны в Харькове на Северной Салтовке, наиболее пострадавшей от рук оккупантов в городе.

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