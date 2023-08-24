'Это было на Салтовке в Харькове': Вакарчук вспомнил, как Жадан спас его от мины

Известный украинский поэт, прозаик и музыкант Сергей Жадан 23 августа отпраздновал свой день рождения, организовав в Киеве концерт "Птах. Вірші, що стали піснями". На нем, в частности, выступили артисты, которые исполняли композиции на поэзию именинника. Поздравить писателя пришел и его близкий друг, фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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На празднике музыкант поделился мощной историей, когда Жадан буквально спас его от гибели. Это произошло уже во время полномасштабной войны в Харькове на ж/м Северная Салтовка, который больше всего пострадала от рук оккупантов в городе. Рассказ Вакарчука процитировали журналисты NV.

"Последний раз, когда мы встречали мой день рождения, Сергей стоял и следил, чтобы я случайно не стал на противопехотную мину, которая в этот момент была в метре от моей ноги. И это не шутка. Это правда. Это было на Салтовке в Харькове. Мы заехали к харьковской территориальной 127-ю бригаде. Мы разговаривали, а потом я решил попеть. Сергей был с нами", – начал певец.

Тогда возле Вакарчука заметили неразорванную мину. Жадан, как вспомнил исполнитель, взял какой-то плафон и аккуратно поставил его наверх, чтобы обезопасить товарища.

"На самом деле от того, я еще больше на нее обращал внимание. Но после такого отношения остаются близкими надолго", – подчеркнул Вакарчук, после чего исполнил хит "Країна дітей", написанный на стихи Жадана.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Святослав Вакарчук встретился с известным режиссером и военнослужащим Олегом Сенцовым. Они успели поговорить о службе, детях и творчестве. Все подробности – в нашем материале.

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